Umrla na tekmovanju v goltanju peciva

Ženski je postalo slabo, potem ko je"pogoltnila pecivo", je poročala avstralska televizija ABC. Na kraj nesreče so prispeli reševalci, ki so 60-letnico prepeljali v bolnišnico, kjer pa je umrla.

Tekmovanje v goltanju avstralskega tradicionalnega peciva lamington, ki je oblito s čokolado in posuto s kokosom, je potekalo v nedeljo ob avstralskem državnem prazniku v kraju Hervey Bay v zvezni državi Queensland.

Vodstvo in zaposleni hotela Beach House Hotel, ki vsako leto pripravlja tekmovanje v goltanju lamingtona in mesne pite, so izrazili sožalje družini in prijateljem ženske. Zahvalili pa so se tudi svojim pokroviteljem, zaposlenim in reševalcem.