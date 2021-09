Umrla najstarejša polarna medvedka v Severni Ameriki

Leta 2005 je medvedka Lilly v Wisconsin prišla iz živalskega vrta v Bronxu. Po besedah oskrbnikov je Snežna Lilly poleti rada plavala in se igrala z veliko žogo. V živalskem vrtu so jo spodbujali tudi v aktivnosti, ki so vzpodbujale njeno naravno vedenje, vse do konca je tako medvedka ostala aktivna. V zadnjih letih so ji oskrbniki dodajali prehranska dopolnila in zdravila za sklepe. Ker se je njeno zdravstveno stanje slabšalo, so se v živalskem vrtu odločili, da medvedko na human način uspavajo. Medvedka je živela 36 let, pričakovana življenjska doba v človeški oskrbi je dobrih 23 let. V naravi polarni medvedi živijo od 15 do 18 let.