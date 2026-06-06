Umrla nekdanja prva dama Bernadette Chirac

Bernadette, nekdanja prva dama Francije, ki je med letoma 1995 in 2007 bivala v Elizejski palači ob predsedniku Jacquesu Chiracu, medtem ko je gradila lastno politično moč, je umrla. Njeno smrt je potrdil predsednik Emmanuel Macron. Sporočil je, da sta z ženo Brigitte z "veliko žalostjo" izvedela za smrt ženske, ki je ob Jacquesu Chiracu zaznamovala francosko zgodovino in s svojim dobrodelnim delom izboljšala življenje milijonov bolnikov. "Odšla je dama velikega srca," je dejal Macron.

Bernadette Chirac FOTO: AP

Več kot pol stoletja je Bernadette stala ob svojem možu, od parlamenta, prek dveh mandatov predsednika vlade, županovanja v Parizu do ponovne izvolitve za predsednika republike, poroča Le Monde. Postala je prepoznavna tudi po svojih kostimih modne hiše Chanel, temnih očalih in ostrih komentarjih. A kot poročajo tuji mediji, se je za to podobo skrival izjemen politični intelekt. Med ženami francoskih predsednikov je bila tudi skoraj edina, ki si je ustvarila lastno politično kariero. Rodila se je kot Bernadette Thérèse Marie Chodron de Courcel 18. maja 1933 v Parizu, v premožni in ugledni katoliški družini. Njeni predniki so bili prav tako vpleteni v politiko, eden od stricev je med drugo svetovno vojno služil kot pomočnik Charlesa de Gaulla. Katoliški filozof Jean Guitton jo je poimenoval "zadnja francoska kraljica", čemur ni nasprotovala.

Dobrodelna prva dama

Starejša hči zakoncev Chirac, Laurence, je po prebolelem meningitisu v mladosti razvila hudo anoreksijo in večkrat poskusila narediti samomor. Nikoli si ni povsem opomogla in je leta 2016 umrla v starosti 58 let. Prav ta tragedija je Bernadette spodbudila k dobrodelnemu delu, ki je močno preoblikovalo njeno javno podobo, piše AP News.

Jacques in Bernadette Chirac FOTO: AP