Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Umrla nekdanja prva dama Bernadette Chirac

Pariz, 06. 06. 2026 14.58 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Bernadette Chirac

Neomajna podpornica moževe politične kariere Bernadette Chodron de Courcel je v svojih časih predstavljala pomemben del francoske politike. Umrla je v starosti 93 let.

Bernadette, nekdanja prva dama Francije, ki je med letoma 1995 in 2007 bivala v Elizejski palači ob predsedniku Jacquesu Chiracu, medtem ko je gradila lastno politično moč, je umrla. Njeno smrt je potrdil predsednik Emmanuel Macron.

Sporočil je, da sta z ženo Brigitte z "veliko žalostjo" izvedela za smrt ženske, ki je ob Jacquesu Chiracu zaznamovala francosko zgodovino in s svojim dobrodelnim delom izboljšala življenje milijonov bolnikov. "Odšla je dama velikega srca," je dejal Macron.

Bernadette Chirac
Bernadette Chirac
FOTO: AP

Več kot pol stoletja je Bernadette stala ob svojem možu, od parlamenta, prek dveh mandatov predsednika vlade, županovanja v Parizu do ponovne izvolitve za predsednika republike, poroča Le Monde.

Postala je prepoznavna tudi po svojih kostimih modne hiše Chanel, temnih očalih in ostrih komentarjih. A kot poročajo tuji mediji, se je za to podobo skrival izjemen politični intelekt. Med ženami francoskih predsednikov je bila tudi skoraj edina, ki si je ustvarila lastno politično kariero.

Rodila se je kot Bernadette Thérèse Marie Chodron de Courcel 18. maja 1933 v Parizu, v premožni in ugledni katoliški družini. Njeni predniki so bili prav tako vpleteni v politiko, eden od stricev je med drugo svetovno vojno služil kot pomočnik Charlesa de Gaulla.

Katoliški filozof Jean Guitton jo je poimenoval "zadnja francoska kraljica", čemur ni nasprotovala.

Dobrodelna prva dama

Starejša hči zakoncev Chirac, Laurence, je po prebolelem meningitisu v mladosti razvila hudo anoreksijo in večkrat poskusila narediti samomor. Nikoli si ni povsem opomogla in je leta 2016 umrla v starosti 58 let.

Prav ta tragedija je Bernadette spodbudila k dobrodelnemu delu, ki je močno preoblikovalo njeno javno podobo, piše AP News.

Jacques in Bernadette Chirac
Jacques in Bernadette Chirac
FOTO: AP

Leta 1994 je prevzela vodenje zdravstvene dobrodelne organizacije, ki je zbirala denar za pomoč otrokom v bolnišnicah. Za milijone Francozov je ženska, ki so jo nekoč označevali za vzvišeno, postala obraz hospitaliziranih otrok in družin, ki so dneve in noči preživljale ob bolniških posteljah.

Organizacijo je vodila vse do leta 2019, ko je njeno vodenje predala Brigitte Macron, sama pa je postala njena častna predsednica.

Sčasoma sta jo starost in žalost umaknili iz javnega življenja. Ko je Jacques Chirac leta 2019 umrl, je bila že preveč krhka, da bi se udeležila javnega slovesa, na katerem so se mu poklonili Francija in številni tuji državniki.

jacques chirac bernadette chirac francija

'Ne boste imeli dovolj denarja, da še naprej kupujete lojalnost Rusov'

Washington in Bruselj na nasprotnih bregovih glede Bosne in Hercegovine

Zadovoljna.si V 92. letu starosti je umrla ikona Broadwaya
Zadovoljna.si Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol
24ur.com Umrla je dramska igralka Mihaela Novak
Moskisvet.com Umrla je slavna babica
Zadovoljna.si Umrla je ženska z mačjim obrazom
24ur.com Umrla je Španka, ki je neuspešno restavrirala fresko Jezusa Kristusa
24ur.com Umrla je vedeževalka Maruča Novak
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prdara
06. 06. 2026 15.25
saj je bil že cajt
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda
Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda
Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon
Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon
Ob kateri uri se najpogosteje rojevajo dojenčki? Odgovor vas bo presenetil!
Ob kateri uri se najpogosteje rojevajo dojenčki? Odgovor vas bo presenetil!
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kaj je storil princ William
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna
Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'
Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'
Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Igralka odkrito o boju z rakom in stigmi, ki jo je spremljala
Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu
Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu
Zakaj vaše telo nujno potrebuje beljakovine in kako prepoznati primanjkljaj
Zakaj vaše telo nujno potrebuje beljakovine in kako prepoznati primanjkljaj
Varnost kuhinjske posode: kdaj zavreči plastiko in zakaj?
Varnost kuhinjske posode: kdaj zavreči plastiko in zakaj?
cekin
Portal
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
moskisvet
Portal
Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi – to so največje novosti
Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost
Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Poroka, ki je bila obsojena na propad
Poroka, ki je bila obsojena na propad
dominvrt
Portal
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Pecivo, ki je popolna spremljava popoldanske kave
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
Živilo naših prednikov, ki si zasluži mesto na sodobnem krožniku
voyo
Portal
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Čistilka
Čistilka
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744