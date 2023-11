Umrla nekdanja prva dama ZDA Rosalyn Carter

"Rosalynn je bila moja enakopravna partnerka pri vsem kar se dosegel. Dajala mi je modre nasvete in me spodbujala, ko sem to potreboval. Dokle rje bila na svetu sem vedel, da imam nekoga, ki me ima rad in me podpira," je sporočil nekdanji demokratski predsednik ZDA Jimmy Carter.

Rosalyn Carter so maja letos potrdili diagnozo demence, njen mož, ki je bil predsednik ZDA le en mandat od leta 1977 do leta 1981, pa je paliativno oskrbo na domu začel februarja. Leta 2015, ko so mu postavili diagnozo možganskega raka je dejal, da je bil njegov največji dosežek v življenju to, da se je poročil z Rosalynn, poroča CNN.