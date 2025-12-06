Ubil nosečo sestro partnerice, oboroženi storilec še vedno na begu

Policija je objavila fotografijo morilca ter opozorila, da je oborožen in nevaren. Moški je v četrtek okoli 21.ure prišel v hišo svoje 29-letne partnerice v hrvaškem naselju Sitnice. Moral bi na prestajanje zaporne kazni, a se to ni zgodilo. Začel je prepir s partnerico, ki je eskaliral, poroča Net.hr.

Odšel je do avta, vrnil se je s puško. Partnerico naj bi ustrelil v hiši, potem pa je na cesti ustrelil še njeno leto dni mlajšo nosečo sestro, ki je poskušala pobegiti. Ženska je umrla, njegova partnerica, ki jo je ustrelil v nogo in prsni koš, pa je v težkem stanju na zdravljenju v bolnišnici. Potem je pobegnil z Opel Astro, ki so jo v petek zjutraj našli v Sloveniji. Avtomobil so odpeljali na forenzični pregled, tako hrvaška, slovenska kot madžarska policija pa še vedno iščejo pobeglega moškega.