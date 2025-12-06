Ubil nosečo sestro partnerice, oboroženi storilec še vedno na begu

Policija je objavila fotografijo morilca ter opozorila, da je oborožen in nevaren. Moški je v četrtek okoli 21.ure prišel v hišo svoje 29-letne partnerice v hrvaškem naselju Sitnice. Moral bi na prestajanje zaporne kazni, a se to ni zgodilo. Začel je prepir s partnerico, ki je eskaliral, poroča Net.hr.
Odšel je do avta, vrnil se je s puško. Partnerico naj bi ustrelil v hiši, potem pa je na cesti ustrelil še njeno leto dni mlajšo nosečo sestro, ki je poskušala pobegiti. Ženska je umrla, njegova partnerica, ki jo je ustrelil v nogo in prsni koš, pa je v težkem stanju na zdravljenju v bolnišnici. Potem je pobegnil z Opel Astro, ki so jo v petek zjutraj našli v Sloveniji. Avtomobil so odpeljali na forenzični pregled, tako hrvaška, slovenska kot madžarska policija pa še vedno iščejo pobeglega moškega.
Iskali so ga tudi ponoči
Kot so sporočili s PU Murska Sobota, v sodelovanju s Hrvaškimi varnostnimi organi danes nadaljujejo z aktivnostmi za izsleditev 40-letnega moškega, ki je povezan s kaznivim dejanjem storjenim na območju Republike Hrvaške. Iskalne aktivnosti so potekale tudi ponoči.
Glede na posredovano fotografijo in podatke ponovno pozivajo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, ali pokličejo na interventno številko 113, lahko tudi anonimno na telefon 080 1200.