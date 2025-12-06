Svetli način
Tujina

Ubil nosečo sestro partnerice, oboroženi storilec še vedno na begu

Zagreb , 06. 12. 2025 10.25 | Posodobljeno pred 24 minutami

A.K.
Hrvaški, slovenski in madžarski policisti že tretji dan iščejo 40-letnika na begu. Ta je izvedel smrtonosni strelski napad, v katerem je ubil nosečo sestro svoje partnerice, partnerico pa huje ranil. Iščejo ga tudi slovenski policisti, ki pozivajo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, ali pokličejo na interventno številko 113, lahko tudi anonimno na telefon 080 1200.

Policija je objavila fotografijo morilca ter opozorila, da je oborožen in nevaren. Moški je v četrtek okoli 21.ure prišel v hišo svoje 29-letne partnerice v hrvaškem naselju Sitnice. Moral bi na prestajanje zaporne kazni, a se to ni zgodilo. Začel je prepir s partnerico, ki je eskaliral, poroča Net.hr. 

Odšel je do avta, vrnil se je s puško. Partnerico naj bi ustrelil v hiši, potem pa je na cesti ustrelil še njeno leto dni mlajšo nosečo sestro, ki je poskušala pobegiti. Ženska je umrla, njegova partnerica, ki jo je ustrelil v nogo in prsni koš, pa je v težkem stanju na zdravljenju v bolnišnici. Potem je pobegnil z Opel Astro, ki so jo v petek zjutraj našli v Sloveniji. Avtomobil so odpeljali na forenzični pregled, tako hrvaška, slovenska kot madžarska policija pa še vedno iščejo pobeglega moškega. 

Hrvaška in slovenska policija iščeta 40-letnega napadalca
Hrvaška in slovenska policija iščeta 40-letnega napadalca FOTO: Hrvaška policija

Iskali so ga tudi ponoči

Kot so sporočili s PU Murska Sobota, v sodelovanju s Hrvaškimi varnostnimi organi danes nadaljujejo z aktivnostmi za izsleditev 40-letnega moškega, ki je povezan s kaznivim dejanjem storjenim na območju Republike Hrvaške. Iskalne aktivnosti so potekale tudi ponoči.

Glede na posredovano fotografijo in podatke ponovno pozivajo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, ali pokličejo na interventno številko 113, lahko tudi anonimno na telefon 080 1200.

