'Umrla od lakote': ni pila vode, jedla le surovo sadje in zelenjavo

Kot poročajo tuji mediji, naj bi 39-letna veganska vplivnica Zhanna Samsonova umrla od lakote in izčrpanosti, ki ju je povzročila njena ekstremna dieta. Slednje naj bi dejali prijatelji in družina ruske vplivnice, ki je več let jedla le surovo sadje in zelenjavo, sadne smoothije in sokove ter semena. Zadnjih šest let naj ne bi pila niti vode.

Mama vplivnice je sicer smrt svoje hčerke pripisala "koleri podobni okužbi", ki da jo je njena stroka dieta le še poslabšala. Uraden vzrok njene smrti sicer po poročanju The Independenta še ni znan, so pa njeni prijatelji lokalnim medijem izrazili zaskrbljenost zaradi njenega ekstremnega veganstva.