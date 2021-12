Umrla odvetnica, ki je zaslužna za pravico do splava v ZDA

Leta 1973 sta Weddingtonova in njena kolegica Linda Coffee v imenu tožnice Norme McCorvey – znane pod psevdonimom Jane Roe – vložili skupinsko tožbo proti okrožnemu tožilcu Dallasa Henryju Wadeu, s katero sta izpodbijali zakon ameriške zvezne države Teksas o prepovedi splava. Tožba je na koncu prišla vse do vrhovnega sodišča, ki je razsodilo v prid pravice do splava.

Vrhovno sodišče je odločilo, da ustava ženskam zagotavlja pravico do splava in jim je država ne more odvzeti. Leta 1992 je pojasnilo, da ta pravica velja, dokler plod ni sposoben preživetja, torej do med 22. in 24. tednom nosečnosti.

Weddingtonova je skupaj z Lindo Coffee zagovarjala prvi primer v svoji karieri, Roe proti Wadeu, potem ko je komaj zaključila študij prava, je na Twitterju zapisala Susan Hays, ena od njenih nekdanjih študentk. "Bila je moja učiteljica. Odprla mi je oči glede krhkosti mojih pravic in svobode," je dejala in dodala, da je odvetnica umrla zaradi številnih zdravstvenih težav.