Umrla okužena potnika z ladje za križarjenje Diamond Princess

Medtem ko se je izbruh koronavirusa na Kitajskem začel nekoliko umirjati, saj so prvič zaznali opaznejši padec števila novih potrjenih okužb, se povečevanja števila obolelih bojijo na Japonskem.

Za posledicami virusa Covid 19 sta umrla japonska potnika z ladje Diamond Princess, ki je 14 dni preživela v karanteni ob japonski obali. Šlo naj bi za starejši par. Potnika so iz ladje že prejšnji teden preselili v bolnišnico.

Na ladji so sicer skupno potrdili 621 okužb, kar je največje žarišče izbruha virusa zunaj Kitajske. Potnike so sicer začeli izkrcavati v sredo, ko je krov zapustilo 500 potnikov. Na krovu je bilo tudi šest Slovencev, ki naj bi se v domovino vrnili v petek. Za dva so bili testi negativni, štirje pa naj bi rezultate še čakali.

Medtem pa se japonske oblasti otepajo očitkov, da so se slabo spopadle s situacijo na ladji. Japonski profesor Kentaro Ivata, ki je obiskal ladjo med karanteno je povedal, da je bila situacija na ladji"popolnoma kaotična", piše BBC. V posnetku, objavljenem na Youtubu, ki ga je medtem že odstranil, je bil zelo kritičen. Na njegove kritike se je odzval japonski zdravstveni minister in dejal, da so imele oblasti zelo zahtevno delo v zelo zapleteni situaciji.