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Umrla otroka in oče: Požar zanetil v več prostorih

Zagreb, 02. 08. 2026 13.35 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
A.K.
Hrvaška policija

Policija preiskuje tragičen dogodek v kraju Sveti Križ Začretje, kjer so v stanovanjski hiši našli trupla očeta in dveh otrok. Sumijo, da je oče zanetil ogenj na več mestih.

V soboto ob 7.24 so hrvaški policisti prejeli obvestilo o požaru v družinski hiši v kraju Sveti Križ Začretje. Požar so pogasili gasilci. V hiši so našli trupla treh oseb. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja Net.hr, preiskovalci še vedno domnevajo, da je oče ubil svoja otroka, nato pa sodil še sebi. Po teh informacijah pri dejanju ni uporabil strelnega orožja, natančen vzrok smrti pa bo znan po opravljeni obdukciji.

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Okoliščine dogodka namreč še niso povsem jasne, preiskava poteka. Sosedje namreč pripovedujejo, da so slišali tri strele, ki jim je nato sledila še eksplozija, ki je zanetila požar. Portal Zagorje International poleg tega povzema besede, ki jih je oče le malo prej zapisal na družbeno omrežje. Bil je razočaran, ker naj bi bilo njegovo življenje zaznamovano z lažmi zaradi domnevne nezvestobe njegove partnerice. Teorija, da je ubil sinova in si sodil sam, ni izključena.

V hiši je sicer živela štiričlanska družina. Oče in sinova so bili doma, mama pa je bila v času tragedije v službi.

Požar zanetil na več mestih v hiši

Policija je danes objavila dodatne podrobnosti preiskave. Po njihovih ugotovitvah je 46-letni moški zanetil požar na več mestih v hiši. Med ogledom kraja dogodka so v zgornjem nadstropju družinske hiše v Svetem Križu Začretju našli trupli dveh mladoletnih oseb ter truplo 46-letnega hrvaškega državljana.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da je bil požar zaneten v več prostorih hiše, kar je povzročilo izbruh ognja. Trupla so prepeljali na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko v Zagrebu, kjer bodo opravili obdukcijo in ugotovili natančen vzrok smrti, je sporočila Policijska uprava Krapinsko-zagorske županije.

Sveti Križ Začretje tragedija požar policijska preiskava umor in samomor

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KOMENTARJI10

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Uporabnik1921539
02. 08. 2026 14.40
kako moras biti psihicno bolan,da naredis kaj takega?Poznam ljudi,ki so v paliativi in vedo,da bodo umrli,pa jim kaj takega ne pride na misel.Ok,ce misli kdo,da njemu ni vec za ziveti a nima nobene pravice v vesolju,da umori drugega
Odgovori
0 0
Animal_Pump
02. 08. 2026 14.27
Pa kaj je tem tipom...Če si tok ljubosumen, da zaradi tega, ker gre žena z drugim...in si sposoben narediti tako sraje, da mori...ubija..svoje otroke..al pa ženo...potem je bolje, da tak tip ostane samski. Če bi ženske vsakokrat morile zaradi prevar moških...potem bi nas bilo na svetu...zelooooooo maloooo.
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+5
5 0
Don Muri
02. 08. 2026 14.40
Se pravi se mora strinjati s tem da ga vara? Naj se loči najprej in potem spi s komer hoče. Kar je storil je bolano
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0 0
Colgate
02. 08. 2026 14.22
ubogi otroci
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+3
3 0
manga
02. 08. 2026 14.15
Kaj se dogaja ljudem oz. nam vsem skupaj ? Umori bližnjih,posebej lastnih otrok,je skoraj vsakodnevni pojav.Bog,pamet v roke ko boš ustvarjal nov svet.
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+3
4 1
txoxnxy
02. 08. 2026 14.10
Kaj pa če je bila za vsem partnerka in mama otrok ,saj je sedaj popolnoma svobodna . SLužbo pa izkorišča za alibi .
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-2
4 6
G. Papež
02. 08. 2026 14.43
Nevidno delo?
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0 0
YouRangMyLord
02. 08. 2026 13.55
Groza, zakaj tako.. Ločil bi se, če ga je prevarala, ni to danes tako hud udarec in ponižanje moškega ranjenega ega. Umoriti lastne otroke, jih potegniti s seboj v takem primeru, je pa kukavičje dejanje.
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+12
13 1
Tivesvse
02. 08. 2026 14.05
Življenje je drago poglej si film rane
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+0
1 1
aylar
02. 08. 2026 14.08
Ja ampak vsak cuti in dozivlja po svoje. Verjetno, ce bi malo "prespal", bi se pomiril in bi bilo drugace. Tako pa...
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+5
5 0
Uporabnik1921539
02. 08. 2026 14.41
tako nirmalen clovek ne cuti
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+1
1 0
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