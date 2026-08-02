Umrla otroka in oče: Požar zanetil v več prostorih

V soboto ob 7.24 so hrvaški policisti prejeli obvestilo o požaru v družinski hiši v kraju Sveti Križ Začretje. Požar so pogasili gasilci. V hiši so našli trupla treh oseb. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja Net.hr , preiskovalci še vedno domnevajo, da je oče ubil svoja otroka, nato pa sodil še sebi. Po teh informacijah pri dejanju ni uporabil strelnega orožja, natančen vzrok smrti pa bo znan po opravljeni obdukciji.

Okoliščine dogodka namreč še niso povsem jasne, preiskava poteka. Sosedje namreč pripovedujejo, da so slišali tri strele, ki jim je nato sledila še eksplozija, ki je zanetila požar. Portal Zagorje International poleg tega povzema besede, ki jih je oče le malo prej zapisal na družbeno omrežje. Bil je razočaran, ker naj bi bilo njegovo življenje zaznamovano z lažmi zaradi domnevne nezvestobe njegove partnerice. Teorija, da je ubil sinova in si sodil sam, ni izključena.

V hiši je sicer živela štiričlanska družina. Oče in sinova so bili doma, mama pa je bila v času tragedije v službi.