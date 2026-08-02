Umrla otroka in oče: Požar zanetil v več prostorih

V soboto ob 7.24 so hrvaški policisti prejeli obvestilo o požaru v družinski hiši v kraju Sveti Križ Začretje. Požar so pogasili gasilci. V hiši so našli trupla treh oseb. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja Net.hr, preiskovalci še vedno domnevajo, da je oče ubil svoja otroka, nato pa sodil še sebi. Po teh informacijah pri dejanju ni uporabil strelnega orožja, natančen vzrok smrti pa bo znan po opravljeni obdukciji.
Okoliščine dogodka namreč še niso povsem jasne, preiskava poteka. Sosedje namreč pripovedujejo, da so slišali tri strele, ki jim je nato sledila še eksplozija, ki je zanetila požar. Portal Zagorje International poleg tega povzema besede, ki jih je oče le malo prej zapisal na družbeno omrežje. Bil je razočaran, ker naj bi bilo njegovo življenje zaznamovano z lažmi zaradi domnevne nezvestobe njegove partnerice. Teorija, da je ubil sinova in si sodil sam, ni izključena.
V hiši je sicer živela štiričlanska družina. Oče in sinova so bili doma, mama pa je bila v času tragedije v službi.
Požar zanetil na več mestih v hiši
Policija je danes objavila dodatne podrobnosti preiskave. Po njihovih ugotovitvah je 46-letni moški zanetil požar na več mestih v hiši. Med ogledom kraja dogodka so v zgornjem nadstropju družinske hiše v Svetem Križu Začretju našli trupli dveh mladoletnih oseb ter truplo 46-letnega hrvaškega državljana.
Prav tako je bilo ugotovljeno, da je bil požar zaneten v več prostorih hiše, kar je povzročilo izbruh ognja. Trupla so prepeljali na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko v Zagrebu, kjer bodo opravili obdukcijo in ugotovili natančen vzrok smrti, je sporočila Policijska uprava Krapinsko-zagorske županije.
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