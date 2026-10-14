Umrla peta žrtev požara pri Omišu

V Kliničnem bolnišničnem centru (KBC) Split je danes umrl moški, ki so ga zdravili zaradi hudih opeklin, ki jih je utrpel v avgustovskem požaru na območju Omiša.
"Kljub intenzivnemu zdravljenju in vsem prizadevanjem zdravniške ekipe, je umrl moški, rojen leta 1956," so sporočili iz bolnišnice. Kot poroča hrvaški spletni portal Net.hr, na intenzivnem oddelku KBC Split ostaja še ena bolnica, poškodovana v požaru, njeno zdravstveno stanje pa je stabilno. Še dve osebi zdravijo v Zagrebu.
Prva žrtev požara, 34-letna ženska, je umrla na dan izbruha požara. Dva tedna pozneje je v splitski bolnišnici umrl starejši moški, 10. septembra pa še 58-letna ženska. Četrta žrtev, 42-letna ženska, je zaradi hudih opeklin umrla v začetku oktobra v zagrebški bolnišnici.
Požar je izbruhnil 13. avgusta v Lokvi Rogoznici in se zaradi močnega vetra hitro razširil proti okoliškim naseljem in do samega roba Omiša. Evakuirali so več kot 2000 prebivalcev in turistov, ogenj pa je zajel približno 1000 hektarjev površin.
Po preliminarnih ocenah je gmotna škoda presegla 110 milijonov evrov. V požaru je bilo poškodovanih okoli 310 objektov, 110 avtomobilov in 50 plovil. Preiskava vzroka požara doslej še ni dala rezultatov.