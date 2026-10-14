Umrla peta žrtev požara pri Omišu

V Kliničnem bolnišničnem centru (KBC) Split je danes umrl moški, ki so ga zdravili zaradi hudih opeklin, ki jih je utrpel v avgustovskem požaru na območju Omiša.

"Kljub intenzivnemu zdravljenju in vsem prizadevanjem zdravniške ekipe, je umrl moški, rojen leta 1956," so sporočili iz bolnišnice. Kot poroča hrvaški spletni portal Net.hr, na intenzivnem oddelku KBC Split ostaja še ena bolnica, poškodovana v požaru, njeno zdravstveno stanje pa je stabilno. Še dve osebi zdravijo v Zagrebu.