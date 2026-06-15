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Umrla 21-letnica, ki ji pred skokom z mostu niso pripeli vrvi

Limeira/Cordeiropolis, 15. 06. 2026 15.43 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Brazilska policija

V Braziliji je v nesreči pri skoku z vrvjo umrla 21-letna ženska. Iz videoposnetka, ki se je razširil po družbenih omrežjih, je razvidno, da ji organizatorji pred skokom z mostu niso pripeli varovalne vrvi. Policija je aretirala tri moške.

Moške preiskujejo zaradi suma povzročitve smrti z eventualnim naklepom, kar po brazilskem pravu pomeni, da storilec smrti sicer ni nameraval povzročiti neposredno, vendar se je zavedal možnosti usodnih posledic in tveganje sprejel, poroča BBC.

Ženska je padla približno 40 metrov globoko. Reševalci so ob prihodu na kraj dogodka lahko le potrdili njeno smrt. Nesreča se je zgodila v soboto na zapuščenem mostu Ponte do Esqueleto ("Most okostjakov") na meji med mestoma Limeira in Cordeiropolis v zvezni državi Sao Paulo.

Posnetek dogodka, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, prikazuje, kako trije moški ženski pomagajo skočiti. Dva moška z belima čeladama jo držita za roke, tretji pa za noge. Nato jo spustijo čez rob mostu. V trenutku, ko ženska pade, je na posnetku slišati glas opazovalca, ki zakriči inštruktorjem, naj ji pripnejo vrv.

Na posnetku je sicer videti, da so bili trije moški sami pripeti na varovalni sistem, medtem ko žrtev ni bila ustrezno zavarovana. Pokopali so jo naslednji dan.

"Rope-jumping" oz. skok z vrvjo je ekstremni šport, ki se razlikuje od klasičnega bungee-jumping skoka. Pri njem se uporabljajo nizko raztegljive plezalne vrvi, ki prosti pad spremenijo v vodoravno nihanje po principu nihala. Pri bungee jumpingu pa skakalca zadrži elastična gumijasta vrv, ki povzroči značilno navpično odbijanje.

Most Ponte do Esqueleto je že več let zapuščen in je v pristojnosti brazilske zvezne države. Brazilski sekretariat za upravljanje zveznega premoženja je sporočil, da je pripravljen sodelovati pri preiskavi dogodka. Mestna uprava Limeire je medtem napovedala tožbo proti zvezni vladi zaradi domnevnega zanemarjanja vzdrževanja in nadzora nad mostom, poroča BBC.

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