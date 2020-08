Umrla prva Američanka s presajenim obrazom

Iz klinike v Clevelandu, kjer so jo operirali leta 2008, so včeraj sporočili, da je Culpova umrla v sredo zaradi zapletov z infekcijo, ki pa ni bila povezana z revolucionarno presaditvijo pred več kot desetletjem. Predsednik inštituta za dermatologijo in plastično kirurgijo na clevelandski kliniki Frank Papay , ki je bil tudi del ekipe, ki jo je takrat operirala, je Culpovo označil za "neverjetno pogumno in energično žensko, ki je bila navdih mnogim" . "Njena moč je bila vidna že v dejstvu, da je bila najdlje živeča pacientka, ki so ji presadili obraz," je dejal v izjavi za javnost. "Bila je pionirka in njena odločitev za nekoč zastrašujoč poseg je izreden poklon vsemu človeštvu."

Connie Culp , pacientka, ki so ji pred leti kot prvi v ZDA delno presadili obraz, je umrla v starosti 57 let.

Culpovo je mož leta 2004 poskušal umoriti s strelom v obraz in si nato skušal soditi še sam. Preživel je in bil obsojen na sedemletno zaporno kazen, Connie pa je ostala hudo poškodovana. Imela je povsem zmaličen nos, zdrobljene ličnice in je skorajda popolnoma oslepela. Kot je pred leti pripovedovala za Associated Press, je bila tako iznakažena, da so otroci bežali pred njo in jo zmerjali s pošastjo.

Med poskusi rekonstrukcije obraza je pod kirurški nož šla kar 30 krat. Zdravniki so ji odvzeli dele reber in iz njih 'ustvarili' ličnice, iz kosti v nogi pa zgornjo čeljust. S stegen so ji neštetokrat odvzeli kožo. Kljub temu še vedno ni mogla uživati trdne hrane, samostojno dihati in vonjati.