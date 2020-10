Umrla ruska novinarka: 'Za mojo smrt krivite Rusijo'

47-letna ruska novinarka in urednica Irina Slavina je storila samomor. Za seboj je pustila sporočilo na Facebooku , da naj za njeno smrt krivijo Rusijo. Kot poroča Guardian , se je Slavina zažgala pred lokalno stavbo ministrstva v mestu Nižni Novgorod. Bila je odgovorna urednica manjše lokalne medijske hiše Koza Press, ki je bila kritična do ruskih oblasti.

Dan pred smrtjo je na Facebooku zapisala, da so policisti in preiskovalci preiskali njeno stanovanje ter da so iskali "brošure, letake in račune" od opozicijske skupine Odprta Rusija, ki jo financira velik kritik Kremlja Mihail Hodorkovski. Zasegli so ji zapiske, prenosnik in ostale elektronske naprave. Prav tako so odnesli telefon njenega moža in prenosnik njene hčere.

Člani ruske opozicije so sporočili, da je bila Slavina pod pritiskom oblasti, te naj bi jo v preteklih letih nenehno preiskovale zaradi njenih povezav z opozicijo. Prav tako je morala zaradi svojih člankov, ki so bili kritični do oblasti, večkrat plačati globo, poroča BBC.