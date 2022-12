Umrla še četrta žrtev strelskega napada v Rimu

V napadu so bile ranjene še tri osebe. Vse smrtne žrtve so bile ženske. Ena od teh je bila dobra prijateljica italijanske premierke Georgie Meloni . Ta se je žrtvi po napadu tudi poklonila na Facebooku.

Strelski pohod bi se lahko končal še bolj tragično, saj je imel Campiti pri sebi 170 nabojev in dodatno kaseto z naboji, a jih ni mogel uporabiti, saj so ga drugi udeleženci sestanka uspeli ustaviti in obvladati do prihoda policije.

Campiti je bil že dolgo v sporu z vodstvom večstanovanjske zgradbe. Zaradi večkrat izrečenih groženj so mu oblasti zavrnile dovoljenje za nošenje orožja. Orožje za svoj strelski pohod je ukradel na strelišču, katerega član je bil.