Tujina

Umrla soproga vojnega zločinca Radovana Karadžića

Sarajevo, 18. 02. 2026 16.22 pred 28 minutami 1 min branja 13

Avtor:
N.V.
Liljana Karadžić

Ljiljana Zelen Karadžić, soproga obsojenega vojnega zločinca Radovana Karadžića, je umrla v starosti 81 let, so potrdili iz bolnišnice v Sarajevu. Zakaj je umrla, še ni znano.

Karadžićeva žena je bila rojena v Sarajevu, kjer je tudi diplomirala na Medicinski fakulteti. Po poklicu je bila nevropsihiatrinja, od leta 1993 do 2002 pa predsednica Rdečega križa Republike Srbske, poroča Tanjug.

Zaradi svojih izjav, med katerimi so bile tudi lažne trditve o tem, kjer se nahaja Karadžić, ki se je izogibal aretaciji, je bila vrsto let pod sankcijami Združenih držav Amerike. Ameriško sodišče je namreč ugotovilo, da je "finančno in na druge načine pomagala Radovanu Karadžiću'.

Liljana Karadžić
Liljana Karadžić
FOTO: AP

Njen mož je bil leta 2019 obsojen na dosmrtno zaporno kazen, potem ko je bil spoznan za krivega vojnih zločinov, vključno z genocidom v Srebrenici, preganjanjem Bošnjakov in Hrvatov po BiH ter ugrabitvijo pripadnikov mirovnih sil ZN. Od maja 2021 prestaja zaporno kazen v Združenem kraljestvu.

liljana karadžić sarajevo radovan karadžić

V eksploziji v trgovini s pirotehniko umrlo 12 ljudi

V Romuniji vlaki s šesturno zamudo, brez elektrike več kot 166.000 domov

