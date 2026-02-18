Umrla soproga vojnega zločinca Radovana Karadžića

Karadžićeva žena je bila rojena v Sarajevu, kjer je tudi diplomirala na Medicinski fakulteti. Po poklicu je bila nevropsihiatrinja, od leta 1993 do 2002 pa predsednica Rdečega križa Republike Srbske, poroča Tanjug.
Zaradi svojih izjav, med katerimi so bile tudi lažne trditve o tem, kjer se nahaja Karadžić, ki se je izogibal aretaciji, je bila vrsto let pod sankcijami Združenih držav Amerike. Ameriško sodišče je namreč ugotovilo, da je "finančno in na druge načine pomagala Radovanu Karadžiću'.
Njen mož je bil leta 2019 obsojen na dosmrtno zaporno kazen, potem ko je bil spoznan za krivega vojnih zločinov, vključno z genocidom v Srebrenici, preganjanjem Bošnjakov in Hrvatov po BiH ter ugrabitvijo pripadnikov mirovnih sil ZN. Od maja 2021 prestaja zaporno kazen v Združenem kraljestvu.
