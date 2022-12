Umrla srbska oporečnica in zgodovinarka Latinka Perović

Po letu 1968 je bila Latinka Perović izpostavljena predstavnica liberalnega krila v takrat vladajoči Zvezi komunistov Jugoslavije. Leta 1972 se je jugoslovanski predsednik in vodja stranke Josip Broz Tito odločil, da bo stranko očistil liberalnih elementov. Perovićeva, ki je bila takrat sekretarka Centralnega komiteja Zveze komunistov Srbije, in drugi reformni politiki so izgubili svoje položaje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po odhodu iz politike leta 1975 je doktorirala in se kot zgodovinarka posvetila zgodovinskim študijam, zlasti o zgodovini Srbije v 19. stoletju. Na Inštitutu za zgodovino Srbije je delala med letoma 1976 in 1998, nato pa je vrsto let urejala revijo Tokovi zgodovine.