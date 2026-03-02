Umrla tudi Hamenejeva žena

Iranski državni mediji poročajo, da je bila v ameriško-izraelskih napadih ubita tudi žena iranskega voditelja Alija Hameneja. Mansure Hodžaste Bagerzade je po poročanju umrla nekaj dni za svojim soprogom, ki je bil ubit v sobotnih usklajenih napadih Združenih držav in Izraela. Bagerzadejeva naj bi umrla zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela med napadom na njen dom. Takrat so umrli tudi njuna hči, vnukinja, snaha in zet.

Iranska državna televizija je po umoru 86-letnega vrhovnega voditelja države, ki je bil na oblasti od leta 1989, v nedeljo napovedala 40-dnevno nacionalno žalovanje in sedem državnih praznikov. Iranska revolucionarna garda (IRGC) pa je obljubila ostre povračilne ukrepe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke