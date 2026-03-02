Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Umrla tudi Hamenejeva žena

Teheran, 02. 03. 2026 15.44 pred 2 urama 1 min branja 8

Avtor:
M.P.
Hamenejeva žena (X)

Po usklajenem napadu ameriških in izraelskih sil na dom iranskega vrhovnega voditelja, po katerem so že v soboto potrdili smrt Alija Hameneja, je zdaj poškodbam podlegla tudi njegova soproga Mansure Hodžaste Bagerzade. V sobotnem napadu so umrli tudi njuna hči, vnukinja, snaha in zet.

Iranski državni mediji poročajo, da je bila v ameriško-izraelskih napadih ubita tudi žena iranskega voditelja Alija Hameneja. Mansure Hodžaste Bagerzade je po poročanju umrla nekaj dni za svojim soprogom, ki je bil ubit v sobotnih usklajenih napadih Združenih držav in Izraela.

Bagerzadejeva naj bi umrla zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela med napadom na njen dom. Takrat so umrli tudi njuna hči, vnukinja, snaha in zet.

Preberi še Kdo bo nadomestil ajatolo Hameneja?

Iranska državna televizija je po umoru 86-letnega vrhovnega voditelja države, ki je bil na oblasti od leta 1989, v nedeljo napovedala 40-dnevno nacionalno žalovanje in sedem državnih praznikov. Iranska revolucionarna garda (IRGC) pa je obljubila ostre povračilne ukrepe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Žena vrhovnega voditelja je večinoma živela zunaj pozornosti medijev in javnosti. Za razliko od mnogih političnih zakoncev ni prevzemala javnih odgovornosti ali formalne vloge.

Leta 1947 se je rodila ugledni trgovski družini, njen oče, Mohamed Esmail Khojaste Bagerzade, je bil znan kot uspešen poslovnež. S Hamenejem se je poročila leta 1964, poroča Times of India.

Skozi desetletja političnih pretresov, vključno z leti pred revolucijo leta 1979, ko je bil Hamenej pridržan pod šahovim režimom, naj bi ga Bagerzadejeva tiho podpirala.

Mansure Hodžaste Bagerzade hamenej iran

Trump: Kmalu bo postalo še bolj nevarno

V prihodnjih dneh v Oman čarterja za vrnitev Slovencev

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
bibaleze
Portal
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
vizita
Portal
5 vrst hrane, ki dokazano izboljšajo prebavo
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Je to Trumpov pravi cilj?
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
voyo
Portal
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551