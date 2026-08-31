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Umrla v streljanju na zabavi: 'Bila je čudovito dekle. Imela je veliko sanj'

Bern, 31. 08. 2026 06.36 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Maria S

Znana je identiteta žrtve streljanja na rave zabavi v švicarskem Aarauu. Umrla je 22-letna italijanska državljanka Maria S., ki se je pred približno letom dni zaradi ekonomskih razlogov preselila v Švico. "Bila je čudovito dekle. Imela je veliko sanj," se je spominja njen prijatelj in sosed. V napadu je bilo ranjenih še pet ljudi, med njimi dva italijanska državljana. Storilca oziroma storilcev policija še ni izsledila.

Po streljanju ob koncu rave zabave v švicarskem Aarauu, v katerem je umrla mlada ženska, prihajajo nove podrobnosti o žrtvi. Švicarska policija je potrdila, da je bila ubita italijanska državljanka s prebivališčem v Švici, italijanska premierka Giorgia Meloni pa je nato sporočila, da je žrtev 22-letna Maria S.

"Moje misli so tudi z drugimi ranjenimi, med katerimi sta dva italijanska državljana, ter z vsemi, ki so vpleteni v ta dramatični dogodek," je sporočila Meloni.

Streli so odjeknili okoli 2.30 v noči na nedeljo, ob koncu dogodka Aarauer Rave Vol7. Poleg 22-letnice je bilo ranjenih še pet ljudi, nekateri huje.

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Pred letom dni se je preselila v Švico

Maria je prihajala iz majhnega mesta Atri v italijanski deželi Abruci. Po besedah njenega prijatelja in soseda Marca F. se je pred približno letom dni zaradi ekonomskih razlogov preselila v Oftringen v švicarskem kantonu Aargau.

Začetek novega življenja ni bil preprost. "Tu ni imela družine. Bila je povsem prepuščena sama sebi. Pomagali so ji predvsem prijatelji," je Marco povedal za Blick.

Tudi finančno ji ni bilo lahko. Iskala je redno zaposlitev in sprejemala različna priložnostna dela. Rada je delala v gostinstvu, zato ji je Marco občasno ponudil delo v svojem tovornjaku s hrano. "Bila je čudovito dekle, zelo rada je imela otroke," je dejal. Veliko časa je preživela tudi z njegovimi otroki.

Marco je nekaj časa živel v Italiji in pravi, da se je z mlado sosedo hitro zbližal. Čeprav je bil starejši in je imel svojo družino, so Mario pogosto povabili zraven, ko so se kam odpravili.

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Oboževala je tehno in rave zabave

22-letnica je bila velika ljubiteljica tehno glasbe. "Oboževala je takšne zabave," pripoveduje Marco. "Če je le imela možnost iti na rave, je običajno šla."

Tako se je v noči na nedeljo znašla tudi na rave zabavi v Aarauu. Dogodek je po pričevanjih obiskovalcev do zadnjih trenutkov potekal mirno. Nato so okoli 2.30, ko se je zabava skoraj končala, odjeknili streli.

Maria je bila smrtno ranjena. Marco je za njeno smrt izvedel od prijatelja. "Imela je veliko sanj," je še povedal.

Storilca še iščejo

Policija intenzivno preiskuje okoliščine napada, vendar storilec oziroma storilci za zdaj še niso znani.

Priče so opisovale več zaporednih strelov. Nekateri obiskovalci so sprva celo mislili, da slišijo ognjemet, nato pa so začeli bežati in iskati zavetje.

Preiskovalci ugotavljajo tudi, ali je streljala ena ali več oseb. Motiv napada še ni znan.

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