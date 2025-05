Umrla v turški bolnišnici, po obdukciji šok: 'Zdravniki so ji vzeli srce'

28-letna Britanka Beth Martin se je z možem in dvema mlajšima otrokoma odpravila na počitnice v Turčijo. A sanjske počitnice so se hitro spremenile v nočno moro, ko je mlada mamica med potovanjem pristala v bolnišnici, kjer je kmalu za tem umrla. Podrobnosti njene smrti še niso znane, a obdukcija v Združenem kraljestvu je ugotovila, da so pokojni odstranili srce.