Umrla več desetletij po skrivnostni zastrupitvi na univerzi

Lingova je zaradi zastrupitve v skrivnostnih okoliščinah na fakulteti ostala paralizirana, skoraj slepa in s poškodbo možganov. Za preživetje je potrebovala 24-urno oskrbo staršev, poroča BBC. V vseh teh letih za zastrupitev ni bil obsojen nihče. Oblasti so preiskovale njeno sošolko in sostanovalko Sun Vei , vendar je za zločin nikoli niso obtožili zaradi pomanjkanja dokazov. Edina osumljenka je večkrat javno zatrjevala, da ni kriva, spremenila je celo svoje ime.

Konec leta 1994 je Lingova začela doživljati bolečine v želodcu in izpadanje las, nekaj mesecev pozneje pa je padla v komo. Zdravniki so kot vzrok diagnosticirali zastrupitev s talijem, kovino, ki se raztopi v vodi in je brez vonja in okusa.

Pri preiskavi se je izkazalo, da je imela Sunova dostop do talija, vendar je trdila, da ni bila edina študentka z dostopom do te strupene snovi. Družina Lingove je namigovala, da je bil možen motiv ta, da je Sunova zastrupljeni študentki zavidala njeno lepoto ter glasbene in akademske dosežke.

Leta 2013 je zaokrožila peticija, v kateri so podpisniki zahtevali, da Sunovo preiščejo še v ZDA, saj se je preselila tja. Ameriške oblasti zahteve niso želele komentirati. Istega leta so tudi oblasti v Pekingu prenehale s preiskavo, saj je zadeva zastarala.

V medijih so sicer špekulirali, da je bila Sunova zaščitena pred pregonom zaradi dedka, ki je bil visoki kitajski uradnik. Policija je te trditve zanikala.