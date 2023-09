Umrla vnukinja Nelsona Mandele, stara je bila 43 let

Tiskovni predstavniki družine Mandela so sporočili, da je v ponedeljek zvečer za rakom umrla Zoleka Mandela , vnukinja prvega temnopoltega predsednika Južnoafriške republike in aktivista za svobodo Nelsona Mandele. Stara je bila 43 let.

"Umrla je 25. septembra zvečer, obkrožena s prijatelji in družino," so zapisali v izjavi, ki so jo objavili na njenem Instagram profilu.

Na njem je sicer o bolezni zelo odprto govorila. "Kaj naj rečem svojim otrokom? Kako naj jim povem, da tokrat verjetno ne bom preživela? Kako naj jim rečem, da je vse v redu, ko ni? Umiram ... in ne želim umreti ," je zapisala v objavi 23. avgusta.

Kot je razvidno iz zapisov, se je bolezen pred njeno smrtjo razširila na predele jeter, pljuč, medenice, hrbtenjače in možganov.

Iz sveta že prihajajo izrazi sožalja. V torek je sožalje ob izgubi družini izrazila tudi Fundacija Nelsona Mandele. "Žalujemo za izgubo ljubljene vnukinje in prijateljico fundacije," so zapisali. Zoleka se je namreč tako kot dedek borila za družbeno dobro. V fundaciji so jo opisali kot neumorno aktivistko za zdravje in pravosodje.

"Njeno delo pri ozaveščanju o preprečevanju raka in njena neomajna zavezanost k izpodbijanju stigme, ki obkroža bolezen, nas bosta še naprej navdihovala," so dodali.