Umrla zadnja Američanka z 'železnimi pljuči'

Martha Lillard je pri petih letih zbolela za otroško paralizo in večino svojega življenja preživela odvisna od aparata za predihavanje pljuč.

Spala je v železni cilindrični posodi, ki spreminja tlak in stimulira dihanje. "Rekli so ji, da ne bi smela živeti dlje kot 20 let," je njena mlajša sestra Cindy McVey povedala za AP. "Imela je zagon, da bi živela še naprej in je kar najbolje izkoristila svoje življenje," je dodala.

McVeyjeva verjame, da so posledice dolgotrajnega covida-19 prispevale k smrti njene sestre.

Družina je Marthi skozi leta omogočila potovanja po ZDA, njen oče je denimo predhodno klical hotele, da bi se prepričal, ali so njihova vrata dovolj široka za hčerkina 'železna pljuča'.

V intervjuju za NBC News leta 2013 je Lillardova trenutek, ko so jo prvič dali v napravo, opisala kot "olajšanje".