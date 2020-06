Umrla zadnja državljanka ZDA, ki je po očetu prejemala pokojnino iz secesijske vojne

Oče Irene Triplett se je boril v ameriški državljanski vojni, ki je trajala od leta 1861 do 1865. 90-letna Irene je v nedeljo umrla v bolnišnici zaradi zapleta po operaciji – kar 170 let po tem, ko je njen oče Mose Triplett prebegnil iz konfederacijske vojske v vojsko Unije.

V intervjuju za Washington Post leta 2014 je razkrila, da so jo njeni vrstniki pogosto dražili zaradi očeta, ki je veljal za izdajalca, ker je med secesijsko vojno prebegnil iz ene v drugo vojsko. Mose se je leta 1862 priključil konfederacijski vojski. Ko je bil njegov regiment na poti v Gettysburg, je zbolel, zato so ga hospitalizirali v Virginiji. Pozneje mu je uspel drzen pobeg, ko je njegov regiment v bitki pri Gettysburgu utrpel hude izgube. Vojski Unije se je pridružil leta 1864, ko je bil star 21 let.

Ameriška državljanska vojna (tudi secesijska vojna) je bila državljanska vojna v ZDA med južnimi in severnimi zveznimi državami zaradi pravic posameznih držav ter vprašanja suženjstva. Trajala je od 12. aprila 1861 do 9. aprila 1865.

S prvo ženo se je Mose poročil leta 1880, umrla pa je 43 let pozneje. Leto dni po njeni smrti, ko je bil star 78 let, se je poročil z 28-letno Elido. Irene se je rodila leta 1930. V intervjuju za The Recordje povedala, da njen oče ni nikoli govoril o obdobju državljanske vojne. Kljub temu so jo v zadnjih letih obiskali mnogi radovedni novinarji in zgodovinarji, ki so želeli izvedeti več o njenem življenju. Eden izmed navdušencev je za Washington Postdejal: "Ona je del zgodovine. Pogovarjaš se z osebo, katere oče se je boril v državljanski vojni, kar je skoraj nedojemljivo."

Zadnji veteran iz vojne, Albert Woolson, je umrl leta 1956, ko je bil star 109 let, zadnja vdova veterana Gertrude Janeway pa je umrla leta 2003, stara 93 let.