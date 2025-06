Umrla zaradi sosedovih psov, pomagala ni niti amputacija

Med sprehodom po vasi je 66-letni Marijo Buković napadlo pet psov, ki so bili v lasti njenega soseda. Stekli so za njo, jo podrli na tla in jo grizli po glavi, telesu, vratu in trupu, kar ji je povzročilo smrtno nevarne poškodbe.

Brat žrtve je za Net.hr povedal, da je imelo več ljudi težave s temi psi: "Sprehajajo se prosto, hodijo v Štefanje, tam so v neki vasi klali ovce. Tudi ta vaščan je imel težave s traktorjem, napadli so ga, ni smel ven, ker bi tudi njega zaklali. Torej so bile težave s temi psi, sprehajali so se prosto. Niso bili niti čipirani, niso bili cepljeni."

"Ni me bilo doma, ko sem prišla, je bil tam njen brat in je samo kričal, konec je, konec je. Videla sem oblačila ob strani, kako so ji strgali, plašč, pulover, bilo je grozno," je marca povedala soseda Marica Babić.