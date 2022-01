Bitko s koronavirusom izgubila znana hrvaška žvižgačica Ankica Lepej

Lepejeva je bila bančna uslužbenka, ki je leta 1998 medijem razkrila podatke o nepojasnjenem denarju na bančnem računu soproge takratnega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana. Ankica Tuđman je imela na Zagrebački banki 210 tisoč mark in 15 tisoč dolarjev, ki jih nekdanji predsednik na svoji premoženjski kartici ni nikoli prijavil, poroča Jutranji list.

Konec septembra 1998 je predsednik Tuđman v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih in pravicah državnih funkcionarjev objavil svojo premoženjsko kartico, na kateri je pisalo, da ima v lasti le družinsko hišo, zbirko slik in star osebni avtomobil iz leta 1990. Njegova žena Ankica naj bi imela v lasti le osebni avtomobil in nobenih drugih premičnin pomembnejše vrednosti ali pa delnic in deležev v podjetjih.

Bančni računi, ki jih je Lepejeva razkrila Jutarnjemu listu, pa so pokazali nekaj povsem drugega. 24. marca istega leta je namreč predsednikova žena na račun položila 210.000 nemških mark in 15.740 ameriških dolarjev.

Lepejevo so brez odpravnine in 11 mesecev pred upokojitvijo odpustili, proti njej so sprožili tudi kazenski postopek. A kot je večkrat povedala v intervjujih, svoje odločitve ni nikoli obžalovala.