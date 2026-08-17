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Umrla zvezdnica serije Heroji Hayden Panettiere

New York, 17. 08. 2026 06.29 pred 2 urama 1 min branja 3

Avtor:
N.V.
Hayden Panettiere

Igralka Hayden Panettiere, ki je zaslovela z glavnima vlogama v priljubljenih televizijskih serijah Heroji in Nashville, je umrla. Vzrok za smrt še ni znan.

"Z globoko žalostjo sporočamo tragično smrt naše ljubljene Hayden. Bila je neverjetno svetla osebnost in neustavljiva sila, ki je vsem, ki so jo poznali, ter milijonom gledalcev, ki so jo spremljali na televizijskih zaslonih, prinesla neizmerno ljubezen in veselje," je v izjavi sporočila njena predstavnica.

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere
FOTO: AP

Njen oče Skip Panettiere je v izjavi, ki jo je posredovala njena predstavnica, zaprosil za zasebnost, "medtem ko si družina vzame čas, da predela to nepredstavljivo izgubo".

Po poročanju TMZ je Panettiere umrla v nedeljo. Medij poroča, da je v soboto skupaj s svojim fantom Brianom Hickersonom, s katerim sta imela razmerje z več prekinitvami, odletela iz Los Angelesa na jug ZDA. Dodatne podrobnosti o okoliščinah njene smrti za zdaj niso znane.

Panettiere je v zabavni industriji začela delati že kot otrok, širša javnost pa jo je spoznala kot Claire Bennet, na videz neuničljivo navijačico in eno osrednjih likov NBC-jeve superjunaške serije Heroji.

Hayden Panettiere smrt heroji

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KOMENTARJI3

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gongash
17. 08. 2026 08.37
Škoda. Sicer pa je škoda tudi da se pod članek morilca kushnerja ne da komentirati. Model dejansko vodi ameriko. Kot otrok je prespal pri demonu netyanyahuju, poročen z trumpovo hčerko. On je vohun izraela. Epstein 2.0. Pobral je tudi milijarde poskupnin in je želel na vsak način normalizirati odnose arabskih držav z izraelom.
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+1
1 0
proofreader
17. 08. 2026 08.05
Zaradi njene odvisnosti od alkohola in mamil njuno hčerko vzgaja Vladimir Kličko.
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+1
2 1
bububu123
17. 08. 2026 08.01
pred tremi leti brat, zdaj še ona... Claire Bennet rest in peace
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+2
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