Umrla zvezdnica serije Heroji Hayden Panettiere

"Z globoko žalostjo sporočamo tragično smrt naše ljubljene Hayden. Bila je neverjetno svetla osebnost in neustavljiva sila, ki je vsem, ki so jo poznali, ter milijonom gledalcev, ki so jo spremljali na televizijskih zaslonih, prinesla neizmerno ljubezen in veselje," je v izjavi sporočila njena predstavnica.

Njen oče Skip Panettiere je v izjavi, ki jo je posredovala njena predstavnica, zaprosil za zasebnost, "medtem ko si družina vzame čas, da predela to nepredstavljivo izgubo".

Po poročanju TMZ je Panettiere umrla v nedeljo. Medij poroča, da je v soboto skupaj s svojim fantom Brianom Hickersonom, s katerim sta imela razmerje z več prekinitvami, odletela iz Los Angelesa na jug ZDA. Dodatne podrobnosti o okoliščinah njene smrti za zdaj niso znane.

Panettiere je v zabavni industriji začela delati že kot otrok, širša javnost pa jo je spoznala kot Claire Bennet, na videz neuničljivo navijačico in eno osrednjih likov NBC-jeve superjunaške serije Heroji.