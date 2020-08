Umrli, ker so pili smrtonosen alkohol: aretirali so 25 ljudi

Žrtve, večinoma revnejši delavci in kmetje iz treh okrožij v Pandžabu, so zboleli v sredo, potem ko so pili alkohol. Že v sredo so poročali o prvih smrtih.

Do petka zvečer je umrlo 21 ljudi, do sobote zvečer pa skupno že najmanj 86. Največ žrtev so zabeležili v okrožju Tarn Taran, po več kot deset ljudi je umrlo tudi v okrožjih Amritsar in Batala. Žrtev je najbrž še več, a so več ljudi, umrlih v zadnjih dneh, pokopali pred obdukcijo.

Oblasti so v zvezi z zastrupitvami uvedle preiskavo. Policija je doslej aretirala 25 ljudi, domnevno vpletenih v nezakonito trgovino z alkoholom, med njimi proizvajalce.

Trgovina z nezakonito proizvedenim alkoholom je v Indiji dokaj razširjena. Tak alkohol je namreč precej cenejši od tistega iz industrijske proizvodnje, za liter je treba odšteti okoli deset rupij (11 centov). Pogoste so tudi zastrupitve.

Lani je tako zaradi zastrupitve z alkoholom umrlo 151 delavcev s plantaže čaja, kar je bil eden najhujših primerov v zadnjih letih. Sicer v Indiji zaradi nezakonito proizvedenega alkohola vsako leto v povprečju umre skupno okoli tisoč ljudi.