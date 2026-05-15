Umrli med potapljanjem: med žrtvami profesorica in njena 23-letna hči

Po poročanju italijanskega Rai News se je skupina petih Italijanov v četrtek zjutraj po lokalnem času odpravila raziskovat jame pri atolu Vaavu. Do mesta potapljanja jih je pripeljala luksuzna jahta Duke of York, ki turistom ponuja adrenalinska doživetja, med njimi tudi potapljanje.

Okoli 13.45 po lokalnem času je posadka prijavila njihovo izginotje, potem ko se niso vrnili na površje. Lokalne oblasti so sprožile obsežno iskalno akcijo, v kateri so sodelovali čolni ter letala.

Italijanski mediji so žrtve identificirali kot 51-letno Monico Montefalcone, profesorico ekologije na Univerzi v Genovi, njeno 23-letno hčerko Giorgio Sommacal, inštruktorja potapljanja Gianluco Benedettija, raziskovalko Muriel Oddenino ter diplomanta univerze v Genovi Federica Gualtierija.

Do zdaj so reševalne ekipe našle eno truplo, po navedbah maldivskih oblasti pa se preostala štiri trupla še vedno nahajajo v jami, ki se razteza do globine približno 60 metrov.