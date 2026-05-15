Umrli med potapljanjem: med žrtvami profesorica in njena 23-letna hči

Po poročanju italijanskega Rai News se je skupina petih Italijanov v četrtek zjutraj po lokalnem času odpravila raziskovat jame pri atolu Vaavu. Do mesta potapljanja jih je pripeljala luksuzna jahta Duke of York, ki turistom ponuja adrenalinska doživetja, med njimi tudi potapljanje.
Okoli 13.45 po lokalnem času je posadka prijavila njihovo izginotje, potem ko se niso vrnili na površje. Lokalne oblasti so sprožile obsežno iskalno akcijo, v kateri so sodelovali čolni ter letala.
Italijanski mediji so žrtve identificirali kot 51-letno Monico Montefalcone, profesorico ekologije na Univerzi v Genovi, njeno 23-letno hčerko Giorgio Sommacal, inštruktorja potapljanja Gianluco Benedettija, raziskovalko Muriel Oddenino ter diplomanta univerze v Genovi Federica Gualtierija.
Do zdaj so reševalne ekipe našle eno truplo, po navedbah maldivskih oblasti pa se preostala štiri trupla še vedno nahajajo v jami, ki se razteza do globine približno 60 metrov.
Vzrok smrti še ni znan, možnosti pa je več, med drugim težava z jeklenkami, vremenske razmere ali pa izguba orientacije v jami. Po podatkih tamkajšnje policije so bile v četrtek na območju potapljanja slabe vremenske razmere, zaradi katerih so za potniške in ribiške ladje izdali rumeno vremensko opozorilo.
Po poročanju Rai News potapljaški strokovnjaki sumijo na možnost hiperoksije, stanja, ki nastane zaradi vdihavanja previsokih koncentracij kisika, kar se lahko zgodi med potapljanjem v globinah. To lahko povzroči poškodbe tkiva in vpliva na osrednji živčni sistem, kar vodi do izgube zavesti, krčev in drugih resnih nevroloških zapletov.
Gre sicer za najhujšo potapljaško nesrečo v zgodovini Maldivov. Zadnjo smrtno nesrečo pri potapljanju so sicer obravnavali decembra lani, ko je umrla Britanka. Njen mož je umrl pet dni pozneje, potem ko je po ženini smrti hudo zbolel.
Maldivske oblasti ob tem opozarjajo, da je rekreativno potapljanje v državi dovoljeno do največje globine 30 metrov, pokojni Italijani pa so se potapljali na globini 50 metrov.
