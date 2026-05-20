Tujina

Umrli skupaj v oddaljenem delu jame: izvlekli še dva potapljača

Male, 20. 05. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Monica Monfalcone

Tričlanska finska ekipa je s pomočjo napredne tehnične opreme na Maldivih uspela na površje spraviti trupli še dveh italijanskih potapljačev, ki so pred dnevi umrli v globoki podvodni jami. Gre za Federica Gualtierija in Monico Montefalcone, preostala dva potapljača pa za zdaj še vedno ostajata pod vodo. Četverico so sicer uspeli locirati v ponedeljek, vsi pa so umrli skupaj v najbolj oddaljenem delu jame.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, so finski potapljači v sodelovanju z maldivskimi kolegi v najbolj oddaljenem delu jame odkrili preostala štiri trupla italijanskih potapljačev, ki so v četrtek umrli med potopom v globok jamski sistem na Maldivih.

Že pred dnevi so odkrili in iz morja potegnili petega italijanskega potapljača, ki je prav tako umrl med potopom, danes pa so na površje uspeli spraviti še trupli Federica Gualtierija in Monice Montefalcone. Pri tem so si pomagali z napredno opremo, vključno z respiratorji, podvodnimi skuterji in drugimi napravami.

"Vsem vpletenim smo hvaležni za profesionalnost, človečnost in spoštovanje, ki so jih pokazali med operacijo," je poudarila Laura Marroni, izvršna direktorica finske organizacije DAN Europe, ter dodala, da njihovi prednostni nalogi pri operaciji ostajata varnost operativne ekipe in spoštovanje do žrtev in njihovih družin.

Finska ekipa je ob tem izrazila najgloblje sožalje družinam žrtev. "Po svojih najboljših močeh jih skušamo pripeljati domov," je dejal Sami Paakkarinen iz ekipe ter posebno zahvalo namenil italijanskemu veleposlaništvu, organizaciji DAN Europe in maldivskim oblastem za podporo pri iskanju in izvleki potapljačev.

'Počakal ju bom tu'

Medtem se je oglasil tudi moški, ki je v enem potopu izgubil tako hči kot soprogo. Carlo Sommacal je namreč dejal, da si želi ženo Monico, ki je bila profesorica ekologije na Univerzi v Genovi in vodilna strokovnjakinja za podvodne odprave, in Giorgio zapomniti z nasmehom na obrazu.

"Pretresen sem. Na televiziji sem slišal, da so našli Monico in Chicca (op. p. Federica Gualtierija). Trenutno nimam moči, da bi povedal kaj več. Že več dni nisem spal, ponoči me mučijo more," je dejal pretreseni Sommacal. A kljub tragediji se trudi ostati zbran in vztrajati, saj se trudi biti opora 20-letnemu sinu.

Na Male, kamor naj bi prepeljali trupla potapljačev, ne namerava odpotovati. "Počakal ju bom tukaj," je še dejal po poročanju Anse.

Odvetnik staršev Federica Gualtierija pa je dejal, da sta po odkritju sinovega trupla končno našla vsaj nekaj olajšanja. "Zdaj lahko žalujeta," je dejal ter napovedal, da bodo začeli iskati tudi vzroke za to tragedijo.

'Nismo vedeli, da gre za jamski potop'

Vladni tiskovni predstavnik na Maldivih Mohammed Hussain Sharif je medtem po poročanju Rai Newsa dejal, da oblasti preiskujejo veljavnost potapljaških dovoljenj. "Profesorica je izvedla obsežne raziskave in več projektov, je dobro znana in vlada se je zavedala njenega dela. Raziskave je izvajala vsako leto v zadnjih štirih letih, na zadnjo pa se je odpravila po odobritvi predloga," je dejal, a dodal, da v predlogu niso bila navedena imena vseh potapljačev, ki so se tistega dne potopili in umrli.

In še: "Če bi vedeli, da gre za jamski potop, bi zagotovo dali drugačna opozorila. Vedeli smo, da bo izvedena raziskava koral, obstajala pa je tudi časovna omejitev, a nismo vedeli, da gre za jamski potop."

Medtem rimsko tožilstvo preiskuje primer povzročitve smrti iz malomarnosti. Po poročilih bodo tožilci na trgu Piazzale Clodio odredili obdukcijo trupel takoj, ko se bodo ta vrnila v Italijo. Preiskovalci bodo zaslišali tudi italijanske državljane, ki so bili na safari ladji "Duke of York", a potopa niso izvedli.

