Nekdanji kapitan križarke Costa Concordia Francesco Schettino je v petek zvečer zapustil rimski zapor Rebibbia, kjer je prestajal zaporno kazen zaradi ene najhujših nesreč potniških ladij v sodobni zgodovini. Kot poroča Euronews, ki se sklicuje na italijanski časnik Quotidiano Nazionale, je rimsko nadzorstveno sodišče Schettinu odobrilo alternativno prestajanje kazni pod nadzorom, potem ko je preučilo njegovo vedenje med prestajanjem zaporne kazni in napredek v rehabilitacijskem programu. Schettino je za zapahi preživel več kot devet let. Leta 2017 je začel prestajati 16-letno zaporno kazen, potem ko je italijansko kasacijsko sodišče pravnomočno potrdilo njegovo obsodbo. Njegova odvetnica Francesca Carnicelli je odločitev sodišča pozdravila. Pojasnila je, da so zaposleni v zaporu izjemno pozitivno ocenili Schettinovo sodelovanje v rehabilitacijskem programu.

Francesco Schettino FOTO: AP

Tragedija, ki je zahtevala 32 življenj

Nesreča Coste Concordie se je zgodila 13. januarja 2012, ko je ladja ladjarja Costa Crociere plula v bližini italijanskega otoka Giglio v Tirenskem morju. Ladja je trčila v skale, ki so na njenem levem boku povzročile približno 35,6 metra dolgo poškodbo trupa. V notranjost je začela vdirati voda, ladja pa se je močno nagnila. Nazadnje je nasedla na skalnati podlagi v bližini Punta Gabbianara in delno potonila. V nesreči je umrlo 32 ljudi, med njimi potniki in člani posadke. Tragedija je sprožila obsežno preiskavo in večletne sodne postopke, v katerih so ugotavljali odgovornost za nesrečo in njene posledice. Schettino je bil zaradi svoje vloge pri nesreči obsojen na 16 let zapora. Prizivno sodišče v Firencah je 31. maja 2016 potrdilo kazen in petletno prepoved opravljanja dela v pomorski dejavnosti. Ob tem je zvišalo tudi začasno določene odškodnine preživelim, ki so v postopku nastopali kot civilni tožniki. Posameznim upravičencem so bile določene odškodnine v višini od 40.000 do 65.000 evrov. Italijansko kasacijsko sodišče je 12. maja 2017 pravnomočno potrdilo obsodbo, Schettino pa je nato začel prestajati zaporno kazen.

Nesreča je vzela 32 življenj. FOTO: AP

Ladjo približal obali, odlašal z evakuacijo in jo zapustil pred potniki