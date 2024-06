Umrlo najmanj pet ljudi: poplave, pazovi in toča s premerom več kot 10 centimetrov

V italijansko govorečem kantonu Ticino na jugovzhodu Švice so reševalci v povezavi z zemeljskim plazom, ki se je sprožil na območju kraja Fontana, našli trupli dveh oseb. Še eno osebo pogrešajo.

Dolino Maggia je ponoči zajelo silovito neurje. Na najbolj prizadetih območjih so bile prekinjene cestne povezave in oskrba z električno energijo. Iz počitniškega kampa v kraju Mogna poteka evakuacija skoraj 70 ljudi.

Ljudje na območju so v šoku, številni pravijo, da njihovi kraji niso več prepoznavni, poroča blick.ch. Med drugim so govorili z Laro Peruconi, ki so jo zgodaj zjutraj s helikopterjem evakuirali iz njene počitniške hiše v kraju Mogno. "Zbudili smo se, luči in bilo. Ko smo prišli iz hiše, smo videli, da je vse pod vodo, naselje je bilo videti zapuščeno."

Kmalu zatem so v vas prispeli prvi helikopterji. "Razložili so nam situacijo, mi nismo vedeli ničesar." Malo jo je bilo strah, še posebej zato, ker še nikoli ni doživela takšne situacije. "Sem prihajam že skoraj 50 let, hiša je bila mamina. Česa takega še nisem videla." Zdaj je na varnem, kaj se je zgodilo s hišo, pa ne ve.

O smrtnih žrtvah zaradi neurja poročajo tudi iz severovzhodne Francije. V departmaju Aube so v soboto umrli trije ljudje, potem ko je drevo med močnim vetrom padlo na avtomobil, v katerem so se peljali, so sporočile lokalne oblasti. Četrti potnik je v kritičnem stanju.

Tudi alpske predele severne Italije so minulo noč prizadela neurja, ki so povzročila obilo škode, reševalci pa so bili vso noč na delu. Razmere so najbolj kritične v Dolini Aoste na severozahodu, kjer je prišlo do poplav in zemeljskih plazov v več gorskih krajih.

Zaradi naraslih potokov, ki so prestopili bregove, in hudourniških nanosov je bil turistični kraj Cogne v Dolini Aoste odrezan od sveta. Reševalci so na več mestih evakuirali ljudi, ki so ostali ujeti po neurju in plazovih.

V kraju Cervinia je zemeljski plaz zasul regionalno cesto, reka pa je prestopila bregove in povzročila veliko škodo. Poplavljenih je bilo več domov in poslovnih prostorov. Goste kampa so evakuirali in prepeljali v druga prenočišča na območju.

O precejšnji škodi poročajo tudi iz severne italijanske dežele Piemont, kjer je moralo v dolinah severno od Torina zaradi posledic, ki jih je pustilo neurje, več deset ljudi zapustiti svoje domove.