Umrlo sedem motoristov, družine zgrožene nad sodbo: 'To je neverjetno'

Voznik Volodimir Žukovski je takrat policiji povedal, da je povzročil nesrečo, vendar so ga porotniki v manj kot treh urah spoznali za nedolžnega v sedmih točkah obtožnice za umor iz malomarnosti ter v eni točki, ki ga je bremenila nepremišljenega ravnanja.

26-letni Žukovski je bil v zaporu vse od nesreče 21. junija 2019, med branjem sodbe pa je jokal in pokazal proti nebu, ko je zapuščal sodno dvorano okrožja Coos.

"Naša srca so z žrtvami in njihovimi družinami. Naša ekipa je opravila odlično delo in trdno smo prepričani, da je država dokazala svoj primer," pa je v izjavi dejal državni tožilec New Hampshira John Formella.

"Ubil je sedem ljudi. To je neverjetno!" pa je po poročanju New York Posta dejal Albert Mazza, čigar sin Albert je umrl v nesreči. Nad sodbo je povsem šokiran.

Prav tako ga je šokiralo dogajanje na sodišču, kjer se je zgodil preobrat in so po mnenju mnogih na zatožno klop postavili žrtve. Obramba je namreč s prstom pokazala na Alberta Mazzo mlajšega, češ da je bil v času nesreče pijan. Odvetniki Žukovskega so tudi trdili, da Mazza ni bil pozoren, ko je kot vodilni motorist v skupini izgubil nadzor nad motorjem in zdrsnil pred tovornjak.

Tožilci pa so trdili, da je Žukovski, ki je tistega dne vzel heroin, fentanil in kokain, pred čelnim trčenjem večkrat zapeljal sem ter tja, po dogodku pa naj bi policistom sam povedal, da je povzročil tragedijo. Toda sodnik je zavrnil vse točke obtožnice v zvezi s tem, ali je bil voznik pod vplivom substanc.

Družina Žukovskega, ki je bil rojen v Ukrajini, je po sojenju dejala, da je hvaležna za "pošteno in pravično sojenje". "Naša družina izraža globoko sožalje vsem, ki jih je prizadela ta tragedija," so sporočili in dodali, da je Volodimir "zelo pošten in prijazen človek, ki nikoli ne bi storil ničesar, kar bi koga prizadelo".

Mrtvi motoristi so bili sicer člani motorističnega kluba Jarheads, bili so iz New Hampshira, Rhode Islanda in Massachusettsa, njihova starost pa se je gibala od 42 do 62 let. V času nesreče so potovali v večji skupini. Obramba je poroto očitno prepričala z argumenti, da niso poskrbeli za lastno varnost, izpodbijali so mnenje, da je Žukovski zapeljal na nasprotni vozni pas in povzročil tragedijo. Še posebej je obramba izpostavila zmedena pričanja nekaterih prič.

Tožilec Scott Chase je priznal, da so nekatera pričanja nedosledna, vendar je opozoril, da so bile priče izpostavljene nepredstavljivi travmi, ki jih še vedno preganja.