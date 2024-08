24 novih krajev na seznamu, ki nas opominja, kaj imamo

Med njimi so veliki stavbni kompleksi, kot sta središčna os v zgodovinskem Pekingu iz 14. stoletja ali nemški dvorec Schwerin s pripadajočimi poslopji in jezerom iz 19. stoletja, arheološka območja, na primer pleistocenska najdišča v Južni Afriki, ki so hkrati najstarejši dokumentirani dokaz razvoja človeškega vedenja, rimski spomeniki – sem sodita starodavna Apijeva cesta oziroma Via Appija in meja rimskega imperija v nekdanji provinci Dakiji. Potem so tu kulturne krajine, kot so starodavna prestolnica Qaryat Al Faw in tradicionalne ljudske naselbine ob jezeru Kenozero v Rusiji. Mesto na Unescovem seznamu so v kategoriji mešana dediščina dobili Markeški otoki, med izjemnimi naravnimi območji pa tudi kraška jama Vjetrenica v Bosni in Hercegovini.

Velika Britanija pa je uspela z vpisom regije Flow Country, ki se nahaja v škotskem višavju. Označili so jo za izjemen primer barjanske pokrajine. " Ta ekosistem šotišča, ki se je kopičilo zadnjih 9000 let, zagotavlja raznolikost habitatov, kjer živi posebna kombinacija vrst ptic, in prikazuje izjemno raznolikost značilnosti, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje na Zemlji, " piše na seznamu.

V Rusiji so prepoznali pomen kulturne pokrajine ob jezeru Kenozero na polotoku Kula, ki jo označujejo vasi s tradicionalnimi lesenimi hišami in cerkvami. Kot so zapisali, se je pokrajina začela razvijati v času slovanske kolonizacije v 12. stoletju in odseva sobivanje z avtohtono ugrofinsko kulturo.

Še en pomnik istega zgodovinskega časa so ostanki obrambnih linij v romunski Dacii, nekoč rimski provinci Dakiji, ki so jih na Unescov seznam vpisali kot meje rimskega imperija. " Območje obsega 277 delov in predstavlja najdaljšo in najbolj zapleteno kopensko mejo nekdanje rimske province v Evropi, " pravi Unesco.

800 kilometrov dolga Apijeva cesta, po kateri lahko še danes potujemo, je prva in strateško najpomembnejša izmed monumentalnih poti, ki so jih gradili stari Rimljani. Tiho nam priča o inženirskih podvigih minulih časov, ob njej pa lahko najdemo ostanke akveduktov, kanalov in mostov, pa tudi kopališča, amfiteatre, bazilike ... Antična prometna os je bila prototip celotnega rimskega cestnega sistema, ki s skupno dolžino 120.000 kilometrov še vedno predstavlja hrbtenico strukturiranega cestnega omrežja v Sredozemlju, piše STA.

Grad Schwerin, ki kraljuje na jezeru Pfaffenteich na severu Nemčije, si je vpis prislužil, ker gre za "izjemno arhitekturno celoto, ki odseva duh časa, ki sega od neorenesanse do neobaroka in neoklasicizma z vplivi italijanske renesanse". Kompleks sestavlja več poslopij, poleg gradu, gledališča in cerkve med drugim še vojaška poslopja, železniška postaja, nekdanja šola za dvorne uradnike in stanovanjska poslopja.

Nam najbližja je jama Vjetrenica v Bosni in Hercegovini, za katero Unesco pravi, da izstopa s svojo izjemno biotsko raznovrstnostjo jam. "Dobro ohranjena kraška topografija, znana že od antike, je ena najpomembnejših žarišč biotske raznovrstnosti na svetu za živalstvo, ki živi v jamah, zlasti podzemeljsko vodno favno," so zapisali.

Francija je predlagala malo poznane Markeške otoke, del Francoske Polinezije, ki so dom nekaj več kot 9000 prebivalcem. Vpis so si zaslužili kot pričevanje razvoja civilizacije, ki je tja prispela okoli leta 1000 in nato cvetela vse do 19. stoletja.

Rjuhe Maranhaa. Tako bi lahko prevedli ime brazilskega nacionalnega parka Lencois Maranhenses, sanjske pokrajine belih sipin, med katerimi nastajajo sinje modra jezerca in lagune. Pri Unescu so pokrajini priznali "estetsko in geološko/geomorfološko vrednost globalnega pomena".

Podobna pokrajina s sipinami in jezeri je Badain Jaran, tretja največja puščava na Kitajskem. Ta je prispevala še en vpis, in sicer zgodovinsko središčno os v Pekingu, ki povezuje nekdanje cesarske palače in vrtove ter pomembne javne zgradbe, zasnovali pa so jo že leta 1271.

Na Japonskem je Unesco prepoznal pomen rudnikov zlata na otoku Sado, ki so delovali od 12. stoletja pa vse do druge svetovne vojne. Japonska je v nominaciji za vpis izpostavila njihovo dolgo zgodovino in uporabo obrtniških rudarskih tehnik v času, ko so rudniki v Evropi že uporabljali mehanizacijo.

V Maleziji se veselijo vpisa kompleksnega jamskega sistema v nacionalnem parku Niah na otoku Borneo, ki je več kot naravna znamenitost, saj ponuja dokaze o prisotnosti ljudi, ki segajo kar 50.000 let v zgodovino. Na Tajskem pa je pod Unescovo zaščito po novem območje Phu Phrabat, kjer so ljudje v času kraljestva Dvaravati pred več kot tisoč leti nenavadne skalne formacije spremenili v zatočišča in verske objekte.

Indija je na seznam prispevala tako imenovane moidame, nekropole kraljev iz dinastije Ahom, ki z visokimi gomilami dajejo pečat širši pokrajini.

Hegmataneh, tudi Ekbatana, je bila prestolnica medijskega cesarstva, ki je od konca 8. do sredine 6. stoletja pr. n. št. obsegalo prostor Velikega Irana, severne Mezopotamije ter vzhodne Male Azije. Njeni ostanki, ki so jih na seznam kulturne dediščine vpisali na pobudo Irana, so eni redkih dokazov o obstoju te civilizacije.

Od tu gremo v Savdsko Arabijo, kjer so zaščitili arheološko območje Al Faw z ostanki nekoč živahnega mesta ob pomembni trgovski poti, ki pa so ga v petem stoletju, ko so izčrpali vodne vire, nenadoma zapustili.

Um al Džimal v Jordaniji je bilo podeželsko naselje, ki je nastalo na temeljih rimske poselitve. Živelo je od petega do osmega stoletja našega štetja. "Ohranja bazaltne strukture iz bizantinskega in zgodnjega islamskega obdobja, ki predstavljajo lokalni arhitekturni slog regije Hauran, z nekaterimi prejšnjimi rimskimi vojaškimi stavbami, ki so jih kasnejši prebivalci preuredili," je kraj opisal Unesco. Območje so v 1. stoletju poselili Nabatejci, pozneje so vas zasedli Rimljani in postala je pomembno kmetijsko in trgovsko središče.