Na Unescov seznam svetovne dediščine vpisanih že 33 novih znamenitosti

Predzgodovinski sončni observatorij sredi puščave. Desetletja stara železnica, ki teče čez več kot 360 mostov in 224 predorov. Presenetljiva 7000 let stara umetnost, vklesana v skale. To je le nekaj od 33 spektakularnih destinacij, ki so bile na novo vpisane na Unescov seznam svetovne dediščine.

Po večdnevnem posvetovanju je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) odločala o tem, katere znamenitosti si zaslužijo mesto na seznamu svetovne dediščine. Doslej so na seznam dodali že 33 znamenitosti, med drugim tudi izbrana Plečnikova dela v Ljubljani.

Zaradi pandemije covida-19 se Unescov odbor za svetovno dediščino lansko leto ni sestal, zato na letošnjem zasedanju pregledujejo nominacije za leto 2020 in 2021. Zasedanje 21 držav članic medvladnega odbora, ki poteka pod vodstvom Kitajske v Fudžovu na Kitajskem in prek spleta, se bo sicer zaključilo 31. julija.

Kakšni so kriteriji? UNESCO je prve znamenitosti za svetovno dediščino razglasil že leta 1978, med prvimi sta se na seznam uvrstila nacionalni park Yellowstone v Združenih državah in Galapaški otoki v Ekvadorju. Štiri desetletja kasneje Unescov seznam za destinacije še vedno predstavlja pomembno čast. Kot pravi Unescov odbor, morajo biti znamenitosti "izjemne univerzalne vrednosti". Postopek imenovanja lahko traja leta, in če destinaciji sprva ne uspe, jo nominatorji lahko ponovno prijavijo za obravnavo.

Destinacije morajo izpolnjevati vsaj eno od meril. Morda na "edinstven ali pa izjemen način prikazujejo kulturo neke civilizacije, pa naj bo še živa ali pa že izumrla". Morda pa gre za "vrhunski naravni pojav ali območje izjemne naravne lepote in ima velik estetski pomen". Ko destinacija dobi status Unescove svetovne dediščine, lahko država od Unesca dobi finančno pomoč, pa tudi nasvete strokovnjakov za pomoč pri ohranjanju območja. Destinacije, ki so si prislužile mesto na seznamu, pridobijo tudi na prepoznavnosti, kar gre z roko v roki s turističnimi obiski. A tovrstna "slava" ima lahko tudi negativne posledice, tudi zaradi onesnaževanja. Prav zaradi prevelikega vpliva turistov bi status na primer lahko izgubile Benetke, pa tudi perujski arheološki čudež Machu Picchu. Na seznamu po novem peščica naravnih in kar nekaj kulturnih znamenitosti Na seznam so doslej dodali peščico naravnih znamenitosti, med drugim tudi Kaeng Krachan, največji narodni park na Tajskem. Gre za gozd, ki je sicer znan po ogroženih rastlinah in pticah. Nahaja se na meji z Burmo, v bližini naravnega rezervata Tanintharyi. Priljubljen je tudi zaradi bližine turističnega mesta Hua Hin. Strokovnjaki ZN za človekove pravice so Unesco sicer pozvali, naj parku statusa svetovne dediščine ne podeli. Trdijo namreč, da na območju prihaja do zlorab domorodcev. Več naj bi jih aretirali in prisilno izselili.

Veliko več pa je na seznamu kulturnih znamenitosti. Med drugim zgodovinsko apnenčasto mesto As-Salt. Gre za kmetijsko mesto in upravno središče v zahodni osrednji Jordaniji. Nahaja se v visokogorju Balqa, na približno 790–1.100 metrih nadmorske višine, zgrajeno pa je med tremi griči, v bližini doline Jordana.

Na seznamu je tudi perujski arheoastronomski observatorij Chankillo, ki je služil kot instrument za koledar. Gre torej za prazgodovinsko najdišče, ki je nekoč služilo spremljanju sonca, s pomočjo katerega so določali datume v letu.

Unescova svetovna dediščina pa je postala tudi Transiranska železnica, 1.394 kilometrov dolga proga, ki poteka skozi dve gorati območji. Zgrajena je bila v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja in teče po številnih strmih poteh, pa tudi po neverjetnih 174 velikih mostovih, 186 manjših mostovih in 224 predorih, od tega je 11 spiralnih.

Z novim nazivom se ponaša tudi skalna umetnost Savdske Arabije.

Pa tudi zimsko letovišče na rivieri v francoskem mestu Nica.

Zdraviliška mesta po Evropi, vključno z "Bathom" v Angliji in "Františkovy Lázně" na Češkem, so na seznam uvrstili kolektivno. Bath, ki so ga kot termalno zdravilišče ustanovili Rimljani, je v srednjem veku postal pomembno središče volnene industrije. V 18. stoletju se je pod Georgeem III razvil v elegantno mesto z neoklasičnimi paladijskimi zgradbami, ki se harmonično mešajo z rimskimi kopališči.

Na seznam sta prišli tudi dve lokaciji v Indiji – tempelj Ramappa, znan tudi kot Rudreshwara, je Unescov spomenik postal zaradi svoje izjemne opečnate arhitekture, na seznamu pa je po novem tudi starodavno mesto Dholavira.

Odbor je predlagal, da se romunsko rudarsko pokrajino Roșia Montană, ki so jo prav tako letos uvrstili na seznam svetovne dediščine, uvrsti še za seznam ogrožene svetovne dediščine. Tokrat s seznama ogroženih ni bila odstranjena nobena destinacija. Zaradi grajenja vse več novih stavb je odbor glasoval tudi za odstranitev angleškega mesta Liverpool s seznama.