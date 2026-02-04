Unicef opozarja na naraščanje števila seksualiziranih podob otrok, ustvarjenih z UI

Na globokih ponaredkih, pri katerih gre za z umetno inteligenco ustvarjene ali prirejene slike, video ali zvočne posnetke, se vse bolj pogosto znajdejo tudi podobe otrok. Tovrstni ponaredki vključujejo tudi t.i. razgaljanje, pri katerem UI s fotografij, na katerih so resnične osebe, odstrani ali spremenil oblačila, da nastanejo izmišljene gole ali seksualizirane podobe.
Glede na rezultate raziskave Unicefa, organizacije za boj proti spolnim zlorabam otrok ECPAT in Europola, je najmanj 1,2 milijona otrok v 11 državah razkrilo, da so bile njihove fotografije z UI spremenjene v spolno eksplicitne globoke ponaredke.
Tudi slovenska policija je že preiskovala več različnih primerov globokih ponaredkov s podobami otrok, je, kot so sporočili iz Unicef Slovenije, potrdil vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije Robert Tekavec.
Pri tem so poudarili, da so seksualizirane podobe otrok, ustvarjene ali prirejene z UI, oblika spolnega izkoriščanja otrok. "Zloraba z globokimi ponaredki je zloraba. In škoda, ki jo povzroča, je resnična, ne ponarejena," so poudarili.
Unicef je zato vlade po vsem svetu pozval, naj tudi globoke ponaredke prepoznajo kot material za zlorabe otrok ter njihovo ustvarjanje, pridobivanje, posredovanje in razpečevanje opredelijo kot kaznivo dejanje.
Razvijalce UI pa so pozvali, naj razvijajo orodja z ustrezno zaščito, ki preprečuje zlorabe modelov UI. Ob tem so pozdravili prizadevanja tistih razvijalcev, "ki uvajajo varnostne pristope že pri zasnovi in vzpostavljajo trdne zaščitne mehanizme za preprečevanje zlorabe svojih sistemov".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.