Unicef opozarja na naraščanje števila seksualiziranih podob otrok, ustvarjenih z UI

Na globokih ponaredkih, pri katerih gre za z umetno inteligenco ustvarjene ali prirejene slike, video ali zvočne posnetke, se vse bolj pogosto znajdejo tudi podobe otrok. Tovrstni ponaredki vključujejo tudi t.i. razgaljanje, pri katerem UI s fotografij, na katerih so resnične osebe, odstrani ali spremenil oblačila, da nastanejo izmišljene gole ali seksualizirane podobe.

Glede na rezultate raziskave Unicefa, organizacije za boj proti spolnim zlorabam otrok ECPAT in Europola, je najmanj 1,2 milijona otrok v 11 državah razkrilo, da so bile njihove fotografije z UI spremenjene v spolno eksplicitne globoke ponaredke.

Tudi slovenska policija je že preiskovala več različnih primerov globokih ponaredkov s podobami otrok, je, kot so sporočili iz Unicef Slovenije, potrdil vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije Robert Tekavec.