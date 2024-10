Poškodovane so tudi šole, bolnišnice in zdravstveni centri ter objekti službe za nujno medicinsko pomoč. "Bombardiranje v Libanonu je vse pogostejše in intenzivnejše. Škoda na osnovni infrastrukturi je ogromna, na desetine zdravstvenih delavcev in osebja, ki opravlja osnovne storitve, pa je bilo ubitih," je o razmerah v Libanonu povedal Unicefov predstavnik za Libanon Edouard Beigbeder .

Kot opozarjajo pri Unicefu, je poškodovanih več kot 20 vodovodnih objektov, zaradi česar je ogrožena oskrba z vodo za več kot 360 tisoč ljudi. Dejanske številke so sicer najverjetneje še višje, saj se do nekaterih najbolj prizadetih območjih tehničnim ekipam niti še ni uspelo prebiti.

"V skladu z mednarodnim humanitarnim pravom je treba zaščititi humanitarno osebje in izvajalce osnovnih storitev, ki zagotavljajo nujno življenjsko pomoč družinam in otrokom v teh negotovih razmerah, ter zaščititi civilno infrastrukturo. Otroci trpijo, medtem ko svet opazuje, kako se ti zakoni očitno ne upoštevajo," je kritičen Beigbeder.

Po navedbah Unicefa glavno nevarnost predstavlja možnost širjenja različnih bolezni, predvsem kolere in diareje, ki se prenašata tudi z onesnaženo vodo. Prejeli so tudi že poročila o garjah in ušeh med otroki v zavetiščih. Humanitarne organizacije skrbi tudi nevarnost širjenja okužb dihal v prihodnjih tednih, ko bo vreme hladnejše in bolj vlažno.

Na območjih, kjer divja vojna, prihaja tudi do ločevanja družin, otroci brez spremstva pa so izpostavljeni poškodbam, zlorabam in otroškemu delu.