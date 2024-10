Unicef: V Gazi najhujše omejitve humanitarne pomoči doslej

"Avgusta je na območje Gaze prispelo najmanj humanitarne pomoči od vseh mesecev od začetka vojne, in verjetno smo priča najhujšim omejitvam humanitarne pomoči doslej," je dodal Elder. Po njegovih besedah so v zadnjem tednu zabeležili več dni, ko v Gazo ni smel priti niti en tovornjak s pomočjo.

Situacija je kritična zlasti na severu, kjer je Izrael okrepil svoje operacije in že nekaj časa intenzivno obstreljuje naselja in begunska taborišča. "Severni del Gaze ta mesec ni dobil nobene pomoči v hrani," je dejal predstavnik Unicefa. Združeni narodi so opozorili, da je tam ujetih več sto tisoč ljudi.

'Gledal sem, kako so ljudje živi goreli in jim nisem mogel pomagati'

Kljub izraelskim napadom po vsej Gazi se danes nadaljuje kampanja cepljenja proti otroški paralizi, ki so jo v ponedeljek sprožile humanitarne organizacije na čelu s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in Agencijo ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA).

Predstavnik WHO Tarik Jašarević je danes sporočil, da so v osrednjem delu Gaze uspeli cepiti več kot 92.000 otrok, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Kolegi so nam sporočili, da je cepljenje včeraj potekalo brez večjih težav, in upamo, da bo tako tudi v prihodnje," je dejal.

Cepljenje proti otroški paralizi bodo izvajali v treh fazah, ki naj bi trajale po štiri dni. Cepivo otroci prejmejo oralno v obliki kapljic. Po uspešnem prvem krogu cepilne kampanje med 1. in 12. septembrom nameravajo z drugim odmerkom cepiti 591.000 otrok, mlajših od 10 let, ki bodo ob tem prejeli odmerek vitamina A za krepitev imunskega sistema.