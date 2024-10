Sedemletnica izgubila stopalo, hudo ranjeni deklici zavračajo evakuacijo

James Elder je na novinarski konferenci Unicefa o razmerah v Gazi predstavil primer sedemletne palestinske deklice Kamar. Med napadom na taborišče Džabalija je bila zadeta v stopalo, edina bolnišnica, kamor so jo lahko odpeljali, pa je bila potem 20 dni tarča obleganj. V tem času je šrapnel v dekličinem stopalu povzročil okužbo. Ker deklice ni bilo mogoče prepeljati drugam in ker bolnišnica ni imela dovolj sredstev, da bi oskrbela vse ranjence, so zdravniki Kamar amputirali nogo.

"V vsaki vsaj približno normalni situaciji tej deklici nikoli ne bi bilo treba amputirati noge," je opozoril Elder. Po amputaciji je sledila evakuacija. Kamar se je skupaj s sestro in mamo peš odpravila na jug. Trenutno živijo v raztrganem šotoru, obkroženem s stoječo vodo in drugimi družinami. "Kamar je seveda globoko travmatizirana; redni zvoki bombardiranj to travmo le še poglabljajo in v Gazi ni protez. Čeprav je zgodba deklice srce parajoča, še zdaleč ni osamljena. In ta zgodba se vseskozi ponavlja," je povedal Elder.

Nekaj več kot leto dni po prvem ukazu, da milijon ljudi zapusti sever Gaze, je na sto tisoče civilistov znova dobilo ukaz za evakuacijo, da zapustijo sever. Pred skoraj enim letom je Unicef dnevno posodabljal podatke o številu tovornjakov, ki jim je bilo dovoljeno prečkati mejni prehod v Gazo. Od 2. oktobra do danes pa je dovoljenje za vstop v severno Gazo prejelo le 80 tovornjakov s hrano in vodo. Jug Gaze je prenatrpan in mu primanjkuje osnovnih pogojev za življenje, opozarjajo pri Unicefu.