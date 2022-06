Uničen zadnji most do Severodonecka, ukrajinske vojake pozvali k predaji

Severodoneck, regija na vzhodu Ukrajine, je odrezana od preostalega dela države, so potrdile oblasti v Kijevu. Ljudje, ki so še ostali tam, živijo v izredno težkih razmerah, saj je dostava zalog hrane in drugih nujnih potrebščin ter evakuacija civilistov trenutno nemogoča, opozarjajo. Okoli 500 civilistov, med njimi naj bi bilo 40 otrok, se pred bombardiranjem in streli skriva v tamkajšnji kemični tovarni, kjer pa zaklonišča niso tako stabilna, kot so v mariupolski jeklarni Azovstal.

Ukrajinske vojake v Severodonecku so pozvali k predaji. Ti so odgovorili, da tega ne bodo storili. FOTO: AP Kot je sporočil guverner regije Sergej Hajdaj, so vsi trije mostovi, ki vodijo do ukrajinskega mesta Severodoneck, uničeni. "Mesto je dejansko odrezano, dostava zalog in evakuacija civilistov pa sta v tem trenutku nemogoča," je opozoril. Ukrajinski vojaki, ki ostajajo v mestu, se morajo "predati ali umreti", je medtem dejal vojaški predstavnik proruske samooklicane Ljudske republike Doneck Eduard Basurin. A ukrajinske sile se ne nameravajo predati, piše BBC. Svetovalec ukrajinskega obrambnega ministra je ob tem sicer dejal, da bi bile ukrajinske enote, ki branijo Severodoneck, učinkovitejše, če bi bilo orožje z Zahoda dobavljeno prej. "Zdaj pa čete branijo mesto, kakor vedo in znajo," je dejal Jurij Sak. Dodal je, da je prednost Rusije ogromna – po njegovih podatkih naj bi izstrelila v povprečju 50.000 nabojev na dan. V zadnjih tednih so se zahodne države zavezale, da bodo Kijevu poslale orožje daljšega dosega, v Sloveniji pa se te dni vrstijo pozivi, naj orožja tja več ne pošiljamo, pač pa naj Rusijo in Ukrajino bolj intenzivno začnemo pozivati k mirovnim pogajanjem. Ljudje, ki so ostali v Severodonecku, pa medtem živijo v izredno težkih razmerah, saj je mesto pod nenehnim obstreljevanjem. V kemični tovarni Azot naj bi se skrivalo približno 500 civilistov, med njimi okoli 40 otrok. Da ruske sile nadzorujejo več kot 70 odstotkov mesta Severodoneck, z zavzetjem upravnega dela mesta pa so skoraj v celoti prevzeli nadzor nad regijo Lugansk, je že včeraj dejal guverner regije Sergej Hajdaj. Načelnik ukrajinske policije je medtem opozoril, da je bilo tekom ruske invazije ubitih več kot 12.000 civilistov. "S pomočjo podpredsednice vlade Irine Vereščuk poskušamo doseči dogovor o evakuacijskem koridorju," je dejal Hajdaj. Hkrati je opozoril, da protibombna zaklonišča v kemični tovarni v Severodonecku niso tako stabilna kot tista v jeklarni Azovstal v mestu Mariupol. Tudi predstavniki proruskih separatistov so sporočili, da potekajo pogajanja o evakuaciji civilistov z območja kemične tovarne. Po njihovih podatkih je tam ujetih tudi med 300 in 400 ukrajinskih vojakov, kar je Hajdaj večkrat zanikal.