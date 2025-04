Uničenje Hutijevcev, ki so načrtovali napad ali poboj civilistov?

Ameriški mediji poročajo, da se je cena kampanje proti ciljem v Jemnu, kjer ZDA uporabljajo mornarico in letalstvo, že približala milijardi evrov. "Ti Hutijevci so se pripravljali na napad. Ups, s strani teh Hutijevcev ne bo napada. Nikoli več ne bodo potopili naših ladij," je zapisal Trump, ki je priložil videosposnetek napada na skupino ljudi. 25-sekundni posnetek prikazuje zbor oseb, ki ga prekine eksplozija. Stanje po koncu na pada prikazuje krater in dve vozili. Pri tem naj bi ubili 70 Hutijevcev, trdijo v Washingtonu.