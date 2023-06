'Uničenje jezu Kahovka je največja okoljska katastrofa v Evropi po Černobilu'

Posledice uničenja jezu Kahovka na okolje še niso povsem jasne, ukrajinski znanstveniki namreč čakajo, da se voda povsem umakne. Kljub temu svarijo, da bi to lahko povzročilo najhujšo okoljsko katastrofo po jedrski nesreči v Černobilu.

Jez se nahaja gorvodno od mesta Herson na reki Dneper na jugu Ukrajine. Rusija nadzoruje ozemlje na levem bregu reke, desni breg pa je v lasti Ukrajine. Po vrhu dva kilometra dolgega jezu je speljana cesta, visok pa je približno 30 metrov. Napaja hidroelektrarno Kahovka, ki je pomemben proizvajalec energije in zadržuje 18 kubičnih kilometrov vode v rezervoarju, ki napaja Severno-krimski kanal. Po tem kanalu se na Krim, ki ga je zasedla Rusija, dovaža pitna voda. Analitiki so za Guardian povedali, da bo obseg škode odvisen od količine sproščene vode in obsega škode na jezu, oboje pa še ni znano. Uničenje jezu je povzročilo evakuacijo na tisoče ljudi, poplavilo parke in ogrozilo oskrbo milijonov ljudi z vodo. V najslabšem primeru bi lahko obstajala dolgoročna nevarnost za največjo evropsko jedrsko elektrarno v Zaporožju. Mednarodna agencija za energijo je na Twitterju sporočila, da njeni strokovnjaki v Zaporožju, ki leži 160 kilometrov od jezu, pozorno spremljajo dogajanje. Navedli so sicer, da ni neposredne nevarnosti za jedrsko varnost, ker so hladilni bazeni že polni. To bi se lahko spremenilo, če je rezervoar za jezom znatno izpraznjen, kar otežuje ponovno polnjenje hladilnega sistema in delovanje generatorja.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Nekdanji ukrajinski minister za ekologijo Ostap Semerak je za Guardian povedal, da je po njegovem mnenju to velika grožnja in da bi se lahko v prihodnjih dneh in tednih pojavile druge nevarnosti, ko bodo poplavne vode zajele mesta, bencinske črpalke in kmetije, se onesnažile z agrokemikalijami in naftnimi derivati ter nato izlivale v Črno morje.

Hidroelektrarna Kahovka se nahaja v mestu Nova Kahovka na levem bregu mogočne reke Dneper v delu ukrajinske regije Herson, ki je še vedno pod rusko okupacijo. Ruske sile so jo zajele v sklopu invazije skupaj z bližnjo elektrarno Zaporožje, največjim jedrskim objektom v Evropi. Hidroelektrarna je bila zgrajena v sovjetski dobi in je eden od šestih jezov ob reki Dneper, ki teče od severne meje z Belorusijo do Črnega morja in je ključnega pomena za oskrbo celotne države s pitno vodo in električno energijo.

"To bo vplivalo na celotno regijo" "To bo vplivalo na Romunijo, Gruzijo, Turčijo in Bolgarijo. Škodilo bo celotni regiji," je dejal Semerak. "Naša vlada je objavila, da je to največja okoljska katastrofa v Evropi v zadnjih 10 letih, in mislim, da bi lahko bila najhujša v Ukrajini po Černobilu leta 1986," je dodal. Oskrba z vodo bi se lahko zmanjšala ali prekinila v več mestih, vključno s Hersonom, namakanje pa bi se lahko izkazalo za nemogoče v delih kmetijskih zemljišč, kar bi vplivalo na pridelke. Pričakuje se množičen pogin rib, mehkužcev in drugih vodnih vrst, obsežno uničevanje habitatov in negativni vplivi na ekološko pomembne nacionalne parke. Poleg tega je Semerak pojasnil, da se bodo mine premaknile in prekrile z blatom, zaradi česar jih bo težko locirati. Mohammad Heidarzadeh, višji predavatelj na Oddelku za arhitekturo in gradbeništvo na univerzi Bath v Angliji je dejal, da je rezervoar Kahovka po zmogljivosti eden največjih jezov na svetu. "Očitno je, da bo porušitev tega jezu zagotovo imela obsežne dolgoročne ekološke in okoljske negativne posledice ne le za Ukrajino, temveč tudi za sosednje države in regije," je Heidarzadeh povedal za Science Media Centre in dodal, da je jez Kahovka "nasipni" jez, kar pomeni, da je zgrajen iz gramoza in kamenja z glinenim jedrom v sredini. "Tovrstni jezovi so izjemno ranljivi in jih v primeru delne porušitve običajno hitro odplakne. Delna poškodba zadostuje za popolno porušitev jezu," je dodal. Mihajlo Podoljak, ukrajinski uradnik na visokem položaju, je dejal, da se gladina vode v rezervoarju "hitro znižuje, približno 15 centimetrov na uro". Zdi se, da je škoda ogromna, zaskrbljujoče pa je, da bi lahko imela uničujoče posledice – tako v zgornjem kot spodnjem toku reke. Številnim mestom grozijo hude poplave, zato je Podoljak že prej pozval državljane, naj "zberejo dokumente in najnujnejše stvari" ter počakajo na evakuacijske avtobuse. "Prosim vas, da storite vse, kar je v vaši moči, da si rešite življenje. Takoj zapustite nevarna območja," je dodal. Predsednik države Volodimir Zelenski je na Telegramu sporočil, da je na poplavnem območju "približno 80 naselij" in da je odredil evakuacijo. Med temi mesti je tudi Herson, mesto, v katerem je pred ruskim vdorom živelo približno 300.000 ljudi.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Okoli 16.000 ljudi na zahodnem bregu regije Herson je na "kritičnem območju", je povedal Oleksandr Prokudin, vodja vojaške uprave regije Herson. Po besedah Prokudina je bilo iz južnoukrajinskega mesta Herson in delov širše regije, ki so pod nadzorom Kijeva, evakuiranih več kot tisoč ljudi. Dodal je, da je približno 1335 hiš na zahodnem bregu reke Dniper, ki se nahaja v bližini jezu, "pod vodo". Povedal je tudi, da sta po njegovem razumevanju naselji Korsunka in Dniprijani na vzhodnem bregu reke Dneper, ki ga zaseda Rusija, "popolnoma poplavljeni", medtem ko so druga naselja le delno poplavljena. Ukrajinsko ministrstvo za energijo je v izjavi sporočilo, da je zaradi poplav skoraj 12.000 ljudi v regiji Herson ostalo brez elektrike in da "lahko pride do težav z oskrbo z vodo". Medtem je Andrej Aleksejenko, uradnik iz Hersona, ki ga je namestila Rusija, omalovaževal grožnjo in dejal, da so razmere ob reki Dneper "pod nadzorom". "Življenja ljudi niso ogrožena," je dejal Aleksejenko in dodal, da osebje ministrstva za izredne razmere nadzoruje raven vode v reki. "Po potrebi smo pripravljeni evakuirati prebivalce vasi, pripravljeni so avtobusi," je dodal Aleksejenko. Kako bi lahko jez vplival na jedrsko elektrarno v Zaporožju? Škoda je prizadela tudi območje severno od rezervoarja, kjer se gladina vode znižuje. 160 kilometrov od uničenega jezu se nahaja jedrska elektrarna Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom. Rezervoar oskrbuje elektrarno, največjo jedrsko elektrarno v Evropi, s hladilno vodo in je ključnega pomena za njeno varnost. Mednarodna agencija za atomsko energijo je sporočila, da v elektrarni "ni neposrednega tveganja za jedrsko varnost", in dodala, da strokovnjaki agencije na kraju samem "pozorno spremljajo razmere". Povedala je, da se glavna linija hladilne vode napaja iz rezervoarja in črpa po kanalih. Po njenih besedah naj bi voda po tej poti "zadostovala za nekaj dni".