'Uničenje' Rusije bi bilo nevarno, nevtralna Ukrajina pa ni več smiselna

Je pa treba preprečiti, da se vojna razplamti in povzroča škodo še v večjem obsegu, je opozoril. "Prekinitev ognja vzdolž črt invazije je razumen rezultat." Kissinger je sicer že večkrat dejal, da bi morala Ukrajina razmisliti o ozemeljskih koncesijah kot načinu za končanje ruske invazije, kar pa ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski močno kritiziral. Nekoč je ocenil, da je to enako, kot če bi evropske sile leta 1938 dovolile nacistični Nemčiji, da zahteva dele Češkoslovaške, da bi zajezila agresijo Adolfa Hitlerja . A Kissinger meni, da bo treba potegniti različne meje, da preprečimo stopnjevanje vojne. Kot je dejal v preteklosti, bi se Rusija v tem primeru umaknila z vseh ozemelj, ki jih je zavzela od 24. februarja, ko je začela obsežno invazijo. A to ne bi vključevalo Krima, ki si ga je Rusija priključila leta 2015 in za katerega je Zelenski jasno povedal, da ga želi nazaj kot osnovo za morebitni prihodnji mir.

Vojna v Ukrajini se je začela z rusko invazijo na suvereno državo in to ne more biti način mednarodnega urejanja sporov. "Zdaj smo na točki, ko je je bilo nekaj ciljev že doseženih. Dokazano je bilo, da konvencionalni napad Rusije na Evropo naleti na skupni odpor, in da Rusija najbrž nima kapacitet, da bi ga premagala s konvencionalnimi sredstvi. Dalje pa – Nato se širi na Švedsko in Finsko. Pomemben strateški cilj je tako dosežen," je ocenil 99-letni Kissinger.

Kissinger, ki je bil od leta 1969 do 1975 svetovalec za nacionalno varnost v ZDA in od leta 1973 do 1977 državni sekretar pod republikanskim predsednikom Richardom Nixonom, je še poudaril, da ZDA podpirajo ukrajinski odpor - in ocenil, da bi morale tako nadaljevati - ali pa podporo še ojačati, dokler premirje ni doseženo.

Drugi cilj omejevanja eskalacije pa je, da je treba preprečiti, da bi to postala vojna proti Rusiji, in tej državi omogočiti, da se nekoč vrne v mednarodne sisteme. "To se morda zdi nezaslišana ideja narodom, ki so bili pod ruskim pritiskom že večji del obdobja hladne vojne, vendar je pomembno, saj bi lahko novi pogoji vodili do tega, da Rusija ponovno oceni svoj zgodovinski položaj, ki je bil vedno mešanica naklonjenosti Evropi in strahu, da bi Evropa dominirala."

"Uničenje Rusije kot države, ki lahko zasleduje lastno politiko, bi odprlo območje 11 časovnih pasov notranjim konfliktom in zunanjim posredovanjem. In to v času, ko je na območju več tisoč jedrskih konic," je opozoril. Prav zato upa na dialog z Rusijo. ZDA, Evropa in Rusija se morajo pogovoriti, do končnega dogovora pa še morajo veljati sankcije.