Uničenje v Gazi: kot bi izbrisali celotno Ljubljano

To je toliko, kot bi izbrisali Ljubljano. In več. V našem glavnem mestu je namreč po podatkih iz leta 2021 103.939 stanovanjskih enot. Torej stanovanj, v primeru Gaze govorimo o celotnih večinoma večstanovanjskih stavbah.

Skupina strokovnjakov je za BBC na podlagi satelitskih slik in posnetkov z droni analizirala uničenje po mesecu in pol bombardiranja območja Gaze. Ugotovitve so pretresljive. Ocenili so, da je bilo do sklenitve premirja, ki zdaj žal že ne velja več, poškodovanih ali porušenih kar 98 tisoč stavb.

Izrael je 12. oktobra po petih dneh napadov sporočil, da so na območje Gaze odvrgli 6000 bomb, ki so skupaj tehtale 4000 ton. Takrat je število mrtvih doseglo 1400, danes jih je že več kot 15 tisoč. Po pisanju palestinske tiskovne agencije Wafa je med njimi 6500 otrok in 3000 žensk.

Izrael vseskozi trdi, da je bil to center delovanja Hamasa, njegovi pripadniki pa da se skrivajo med civilisti. In tako so bombe ob le rahlem negodovanju sveta kar 50 dni neprekinjeno padale po stanovanjskih soseskah, šolah, bolnišnicah, mošejah, parkih ...

Med prvimi cilji napadov sta bila Beit Lahia in Beit Hanoun, mesti na severu oziroma severovzhodu območja Gaze. Od njiju ni ostalo veliko. Satelitski posnetki, ki jih je objavil BBC, prikazujejo stanje pred napadi in po njih. Več kot pol Beit Lahie, mesta z okoli 90 tisoč prebivalci, je porušenega do tal, izraelska vojska pa si je z buldožerji čez polja in ruševine utrla novo pot. Obdelovalne površine v okolici so razorane, nasadi oljk posekani.

V bližnjem Beit Hanounu, kjer je pred ofenzivo živelo 36 tisoč ljudi, je izraelska vojska samo v prvem dnevu napadla 120 ciljev. Za lažjo predstavo: Beit Hanoun je po številu prebivalcev primerljiv s Celjem.

Po tednu dni neprestanega bombardiranja severa je izraelska vojska prebivalce začela pozivati, naj se umaknejo na jug. Začel se je pravi eksodus, več sto tisoč ljudi se je pomikalo proti domnevno bolj varnemu delu te palestinske enklave. A so jih že kmalu bombe dosegle tudi tam.

V Khan Younisu, največjem mestu na jugu območja Gaze, je po analizi BBC uničenih ali poškodovanih 15 odstotkov stavb. Opozorili so tudi na begunsko taborišče, zdaj že malo mesto, Nuseirat ob obali Sredozemskega morja, ki je bilo prav tako cilj številnih napadov. Najnovejše fotografije pa kažejo, kako je v času prekinitve ognja med ruševinami spet steklo vsakdanje življenje.