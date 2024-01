Uničujejo uvoženo sadje, zažigajo pnevmatike, stresajo gnoj in špricajo z gnojnico

Francoski kmetje grozijo, da se bodo s traktorji podali proti Parizu in blokirali promet okoli prestolnice. Po tem, ko je vlada nekoliko popustila in uresničila nekaj njihovih zahtev, pravijo, da to še zdaleč ni dovolj in da bodo vztrajali. A Francija ni nikakršna izjema, upor kmetov je v zadnjih tednih in mesecih zajel številne evropske države, od Nemčije do Poljske, Romunije, Bolgarije, Slovaške in drugih. Razočarani nad naraščajočimi stroški – zlasti goriva, pretirano regulacijo in strogimi okoljskimi zahtevami Bruslja, poplavo poceni pridelkov iz Ukrajine in od drugod, poudarjajo, da bijejo boj za preživetje.