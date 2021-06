Uničujoč tornado na jugu Češke, več kot 150 ranjenih, najmanj trije mrtvi

Regiji Breclav in Hodonin je prizadel močan tornado, eden najmočnejših v moderi češki zgodovini. Po poročanju reševalnih služb in civilne zaščite je škoda ogromna, ranjenih je najmanj 150 ljudi, poročanju tudi o treh mrtvih.

Reševalci, ki so v večernih urah prispeli v mesti, so poročali, da so zabeležili več kot 330 klicev na pomoč, številni so bili odrezani od sveta, zato so sporočili, da je situacija kritična. Malo po polnoči so reševalci v mestih imeli več kot 190 gasilskih enot, poroča TNCZ.

Vas Hruški je bila po prvih ocenah skoraj popolnoma uničena. "Drevesa in avtomobili so leteli po zraku, hiše so dobesedno razpadale zaradi vetrov," je poročal eden od reševalcev za medij.

"Razglasili smo najvišjo stopnjo pripravljenosti, pripravljamo krizni center," so sporočili s češke civilne zaščite. Prav tako so reševalce poslali z bližnje Avstrije in Slovaške. Na poti v prizadeta mesta so tudi češki premier notranji minister.

Hedvika Kropáčková, predstavnica reševalnih služb Južne Moravske: "Samo na območjih Breclava in Hodonina imamo najmanj 150 ranjenih." Reševalci so v jutranjih urah potrdili, da so umrle tri osebe. "Zaradi tornada so se vdrle številne strehe, tudi voda, ki je pronicala v porušene hiše, je povzročala težave," je še dejala Kropáčková. V Hodoninu je bila uničena tudi bencinska postaja, uhajalo je gorivo, zato so evakuirali bližnje prebivalce.

Tornado je v nekaterih delih popolnoma uničil električno omrežje, več kot 120.000 ljudi je tako ostalo brez elektrike, še poroča TNCZ. Prav tako je bila poškodovana telekomunikacijska infrastruktura, zato reševalci domnevajo, da je številno ranjenih višje. Meteorologi so napovedali močna neurja za četrtek, a moč tornada je presenetila tudi njih. Po prvih ocenah je bila moč tornada F3 ali F4 po lestvici Fujita, kar pomeni, da bi lahko hitro vetra dosegala tudi neverjetnih 350 kilometrov na uro. To bi pomenilo, da gre za najmočnejši tornado v moderni zgodovini Češke, še poroča TNCZ.