Močne nevihte z nalivi posledica stika dveh temperaturno različnih zračnih mas

Katastrofalne poplave na zahodu Nemčije in v Belgiji so zahtevale več deset žrtev, mnoge prebivalce še vedno pogrešajo. Vreme se še ne bo povsem umirilo, meteorologi pa za petek ponovno napovedujejo obilnejše padavine. Za tako močne nevihte z nalivi, ki so jim v zadnjih dneh in tednih priča nad srednjo Evropo, je sicer značilno, da nastajajo v močno nestabilnem ozračju, ki ga povzroči stik dveh temperaturno zelo različnih zračnih mas, zelo pomemben dejavnik pa je tudi veter, ki z višino spreminja svojo smer in hitrost.

Medtem ko nad vzhodni del Evrope, vključno s kraji na južni strani Alp, v letošnjem poletju pogosto doteka vroč zrak iznad severne Afrike, ki se širi še daleč proti severu celine, celo v območje polarnega kroga, je zahodna polovica Evrope pod vplivom občutno hladnejšega severnoatlantskega zraka. Meja med obema zračnima masama, med katerima je okoli 15 stopinj Celzija razlike, že dalj časa valuje nad srednjeevropskimi državami, kjer je posledično na voljo ogromno energije za razvoj zelo močnih neviht. Ravno stik vroče afriške in občutno hladnejše severnoatlantske zračne mase je bil v sredo v kombinaciji z močnim severnim višinskim vetrom glavni vzrok za zelo burno dogajanje na zahodu Nemčije in v Belgiji, velik temperaturni kontrast med vzhodom in zahodom celine pa je bil odgovoren tudi za uničujoč tornado, ki se je ob koncu junija razvil na jugu Češke.

Evropske medije so v četrtek polnile naslovnice o katastrofalnih poplavah, ki so prizadele zahod Nemčije in Belgijo, pa tudi Luksemburg in Nizozemsko. Najhuje je vremenska ujma prizadela ravno Nemčijo, kjer poročajo o več kot 50 smrtnih žrtvah, več kot 100 prebivalcev še pogrešajo. Celoten obseg škode še ni znan, reševalci pa le stežka dostopajo do prizadetih območij, saj so ponekod ceste povsem neprevozne.