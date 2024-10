Uničujoče posledice Miltona: 'Enkrat ga preživiš, naslednjič ne'

Eden od najmanj ducatov tornadov, ki jih je povzročil orkan Milton, je razdejal tudi skupnost v okrožju St. Lucie na Floridi in ubil najmanj pet prebivalcev. Mnogi so ostali brez strehe nad glavo in se zdaj sprašujejo kako naprej. Elektrike v več gospodinjstvih ni več, prav tako ni tekoče vode, ljudje pa se zanašajo le na humanitarne organizacije, ki jim delijo tople obroke in vodo.

"Kar naenkrat so odletela vrata s podstrešja, vsi predmeti v hiši so začeli letati naokoli," je za BBC povedala ena od prebivalk St. Lucie na Floridi, Crystal Coleman, ki živi sama s hčerko. "Bilo je uničujoče, zelo sva bili prestrašeni. Zdelo se nama je, da je tornado prav v naši hiši." Njena soseska je sicer le ena izmed mnogih, ki jih je opustošil Milton, ko je divjal čez državo in pustil ogromno škode, milijone ljudi pa brez elektrike. Ulice so popolnoma razdejane, ceste pa skoraj neprevozne saj tam leži več izruvanih dreves. Nekateri prebivalci so sicer dejali, da so se za pomoč obrnili na ameriško zvezno agencijo za upravljanje izrednih razmer Fema, a pomoč potrebujejo še danes.

Tudi 60-letna Maria Bowman je preživela orkan v svoji mobilni hišici v Fort Myersu. Njen dom, ki je 600 metrov oddaljen od reke Caloosahatchee je bil označen za evakuacijsko območje A - kategorija za najbolj ogrožena območja. A ji je uspelo. Kot je dejala, je sicer čutila tresenje, ko se je Milton približeval, okoli 22. ure zvečer pa ni imela več elektrike. Bowmanova, ki je preživela že več orkanov na tem območju, pa sedaj ni več prepričana v varnost na tem območju. "Preveč je orkanov," je pojasnila. "Enkrat ga preživiš, naslednjič pa morda več ne." Medtem pa delavci po vsej državi še vedno ocenjujejo uničujočo pot Miltona in opozarjajo, da se bo število smrtnih žrtev najbrž še povečalo v prihodnjih dneh, ko bodo lahko dostopali do vseh območij. Neurje je namreč na nekatera območja prineslo tudi do 45 centimetrov dežja, soseske in ceste so še poplavljene, vetrovi pa so razdejali podjetja, hiše in tudi stadione. A kljub temu je guverner Floride Ron DeSantis dejal, da Florida ni doživela "najslabšega možnega scenarija".

Mnogi so se namreč uspeli evakuirati še preden je prišlo do udarca, šlo naj bi za približno 80.000 ljudi, ki so čez noč ostali v zavetiščih. A reševalne ekipe z vozili, čolni in helikopterji so še vedno posredovale pri več sto reševanjih. Več kot 400 ljudi so rešili iz močno poplavljenega stanovanjskega kompleksa v okrožju Pinellas, rešili pa so tudi kapitana ladje ameriške obalne straže, ki je padel v vodo.

Županja Tampe Jane Castor je izrazila olajšanje, da njeno mesto, ni bilo tako uničeno kot so se sprva bali, vendar so posledice za regijo precej uničujoče. V bližnjem Sankt Peterburgu je bil močno poškodovan stadion lige Major League Baseball, na katerem domuje ekipa Tampa Bay Rays. Veter je namreč dobesedno iztrgal kupolo stadiona.

