Uničujoči požar v Hongkongu: 44 mrtvih, aretirali tri delavce

Po zadnjih podatkih oblasti je bilo v požaru ubitih najmanj 44 ljudi, več kot 270 oseb pa še vedno pogrešajo. Gre za najsmrtonosnejši požar v Hongkongu v zadnjih 63 letih.

Trije vodstveni delavci gradbenih podjetij so bili aretirani zaradi suma uboja iz malomarnosti. Preiskovalci preverjajo, ali so vnetljivi materiali, kot so mreže in plastične plošče, prispevali k hitremu širjenju ognja.

V Wang Fuk Courtu živi okoli 4600 ljudi, skoraj 40 odstotkov pa jih je starejših od 65 let. Mnogi v teh javnih stanovanjih prebivajo že od osemdesetih let.

V zgodovini Hongkonga je bil najhujši požar leta 1948, ko je v skladiščni eksploziji umrlo 176 ljudi, poroča BBC.