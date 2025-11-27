Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Uničujoči požar v Hongkongu: 44 mrtvih, aretirali tri delavce

Hongkong, 27. 11. 2025 06.22 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
0

Nad stolpnicami na območju Tai Po v Hongkongu se še vedno dviga dim. Gasilci že več kot 18 ur bijejo bitko z uničujočim požarom, ki je zajel več stanovanjskih blokov v stanovanjskem kompleksu Wang Fuk Court.

Po zadnjih podatkih oblasti je bilo v požaru ubitih najmanj 44 ljudi, več kot 270 oseb pa še vedno pogrešajo. Gre za najsmrtonosnejši požar v Hongkongu v zadnjih 63 letih.

Trije vodstveni delavci gradbenih podjetij so bili aretirani zaradi suma uboja iz malomarnosti. Preiskovalci preverjajo, ali so vnetljivi materiali, kot so mreže in plastične plošče, prispevali k hitremu širjenju ognja.

V Wang Fuk Courtu živi okoli 4600 ljudi, skoraj 40 odstotkov pa jih je starejših od 65 let. Mnogi v teh javnih stanovanjih prebivajo že od osemdesetih let.

V zgodovini Hongkonga je bil najhujši požar leta 1948, ko je v skladiščni eksploziji umrlo 176 ljudi, poroča BBC.

Predstavnik nevladne organizacije Chinat Monitor Jason Poon je za Initium Media povedal, da je "ustrezna mreža na zunanjosti stavb ključnega pomena za preprečevanje širjenja ognja", zato ugiba, da bi nekakovostna mreža lahko povzročila širjenje ognja.

Drug inženir je ocenil, da večina zaščitnih mrež v Hongkongu ni izdelana iz pravih materialov. Poleg tega so na odrih pogosto prisotni karton, odpadki in razredčila, kar v suhem vremenu dodatno poveča tveganje požara.

Gasilci so danes poročali o "nenavadni prisotnosti izjemno vnetljivih stiropornih plošč", ki so prekrivale okna več stanovanj.

Stanovalka Kiko Ma, katere stanovanje je bilo med prenovo več kot leto dni zaprto z zatesnjenimi okni, je povedala, da so stanovalci včasih našli cigaretne ogorke gradbenih delavcev: "Ljudje so se nenehno spraševali, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do požara. Vsi so bili zaradi tega zelo zaskrbljeni," je dejala.

Po izbruhu požara so skupinske pogovore stanovalcev preplavili obupani pozivi ljudi, ki še vedno iščejo svoje svojce.

hong kong požar stolpnica nesreča pogrešani
Naslednji članek

Osumljen 29-letni Afganistanec: v napadu pred Belo hišo dva ranjena

Naslednji članek

Pridno praznila parkomate in ukradla za milijon evrov kovancev

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363