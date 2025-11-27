Uničujoči požar v Hongkongu: 44 mrtvih, aretirali tri delavce

Po zadnjih podatkih oblasti je bilo v požaru ubitih najmanj 44 ljudi, več kot 270 oseb pa še vedno pogrešajo. Gre za najsmrtonosnejši požar v Hongkongu v zadnjih 63 letih.
Trije vodstveni delavci gradbenih podjetij so bili aretirani zaradi suma uboja iz malomarnosti. Preiskovalci preverjajo, ali so vnetljivi materiali, kot so mreže in plastične plošče, prispevali k hitremu širjenju ognja.
V Wang Fuk Courtu živi okoli 4600 ljudi, skoraj 40 odstotkov pa jih je starejših od 65 let. Mnogi v teh javnih stanovanjih prebivajo že od osemdesetih let.
V zgodovini Hongkonga je bil najhujši požar leta 1948, ko je v skladiščni eksploziji umrlo 176 ljudi, poroča BBC.
Predstavnik nevladne organizacije Chinat Monitor Jason Poon je za Initium Media povedal, da je "ustrezna mreža na zunanjosti stavb ključnega pomena za preprečevanje širjenja ognja", zato ugiba, da bi nekakovostna mreža lahko povzročila širjenje ognja.
Drug inženir je ocenil, da večina zaščitnih mrež v Hongkongu ni izdelana iz pravih materialov. Poleg tega so na odrih pogosto prisotni karton, odpadki in razredčila, kar v suhem vremenu dodatno poveča tveganje požara.
Gasilci so danes poročali o "nenavadni prisotnosti izjemno vnetljivih stiropornih plošč", ki so prekrivale okna več stanovanj.
Stanovalka Kiko Ma, katere stanovanje je bilo med prenovo več kot leto dni zaprto z zatesnjenimi okni, je povedala, da so stanovalci včasih našli cigaretne ogorke gradbenih delavcev: "Ljudje so se nenehno spraševali, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do požara. Vsi so bili zaradi tega zelo zaskrbljeni," je dejala.
Po izbruhu požara so skupinske pogovore stanovalcev preplavili obupani pozivi ljudi, ki še vedno iščejo svoje svojce.
