Uniforma, krona, lastna valuta in oklepnik: kdo je 31-letni švicarski 'kralj'?

Za švicarskega programerja Jonasa Lauwinerja ni meja. Vsaj ne, kar se ustvarjalnosti, idej in domišljije tiče. Potem ko se je leta 2019 med slovesnostjo v cerkvi Niedegg v Bernu razglasil za simboličnega kralja Jonasa I., pospešeno širi svoja ozemlja in ureja birokratske zadeve svoje novoustanovljene monarhije.

Zastava 'Lauwinerjevega imperija' FOTO: Spletna stran 'Kralja Švice'

Za 'Lauwinerjev imperij' si je omislil zastavo, himno in valuto. Oziroma bolje rečeno omejeno serijo 200 personaliziranih kovancev, za katere priznava, da so le 'polsuvereni'. Podobno je tudi s kraljevimi ozemlji. "Ozemlja kralja se prilagajajo pravu Švicarske konfederacije, kakršno je," 31-letnik poudarja na svoji uradni spletni strani. S katere je razvidno, da pa hkrati ustanavlja tudi svojo vojsko oziroma legijo. "Legija Lauwinerjevega cesarstva je ustanovljena za zaščito kralja in ljudi na njegovem ozemlju. Ščiti tudi kraljevo družino. Vrhovni vodja je suveren cesar, trenutno je to kralj Jonas I. Lauwinerjev. Naš oddelek za novačenje nenehno išče legionarje. Legija izvaja predvsem usposabljanja in mirovniške operacije na velikih zasebnih ozemljih švicarskega kralja. V vojnih časih proti drugim narodom mora legija braniti svoje ljudi in zagotavljati varnost naroda. Legija bo skupaj s švicarsko vojsko branila tudi celotno švicarsko ozemlje," navaja. Pod naslednjim zavihkom je nato drevo 'kraljeve' družine, ki sega nazaj do leta 1630. Kot začetnik rodbine je naveden Gaspar Antilen Annivierški (oziroma Lowiner), poročen z Vereno Lugge. Status njegove modre krvi dopolnjuje tudi krona, izdelana posebej za kronanje leta 2019. Izdelal jo je en sam zlatar, za kar je potreboval 13 mesecev. "Pravijo, da je najboljša v Evropi. Izdelana je iz 18-karatnega zlata, na njej je 1530 dragih kamnov," pravi Lauwiner.

Krona samooklicanega 'Kralja Švice' FOTO: Spletna stran 'Kralja Švice'

Leta 2017 je ustanovil tudi svoj red za zasluge – Meritov Red. Ima šest stopenj, vanj kralj sprejme osebe, ki so po njegovem izjemno zaslužne za monarhijo, jim je bila izkazana velika čast v oboroženih silah, ali jim kralj pripiše zasluge za napredek v umetnosti, književnosti oziroma znanosti. Red lahko ima naenkrat največ 40 živečih članov, vanj pa so lahko vključeni državljani vseh držav sveta. Na koncu spletne strani je še povezava do obrazca za podelitev državljanstva njegove monarhije.

In kdo sploh je 'ambiciozni' Švicar?

Rodil se je 15. septembra 1994 v Unterseenu v švicarskem kantonu Bern. Odraščal je v Interlaknu in se kasneje preselil v Bern. Njegov oče prihaja iz kantona Valais, mama pa iz Maroka – Jonas ima tako švicarsko kot maroško državljanstvo. "Sem državljan Švice, rojen in odrasel v tej edinstveni državi, ki mi je dala varnost, blaginjo in neprimerljivo kakovost življenja," pravi 31-letnik. "Naše vrednote, naša kultura in lepota naše domovine so mi zelo pomembne. Želim si, da bi moja družina in prihodnje generacije živele v isti čudoviti državi, ki je oblikovala mene. Zato sem politično angažiran. /.../ Moj cilj je ohraniti moč naše države – v svetu, v Evropi in v naših skupnostih. Ne smemo dovoliti, da bi nam težave drugih narodov narekovale smer; namesto tega moramo nadaljevati po lastni uspešni poti," nadaljuje.

Jonas Lauwiner – kralj Jonas I. Njegova samopredstavitev sega od uniforme in krone do lastne valute in oklepnega vozila. FOTO: Spletna stran 'Kralja Švice'

Po končanem obveznem šolanju je opravil štiriletno vajeništvo za tehnika avtomatizacije, ki ga je poplejalo v svet strojev in tehnologije. Vzporedno se je izobraževal na področju poslovne administracije in kasneje pridobil licenco za pilota. Poklicno se je posvetil industrijski tehnologiji in avtomatizaciji, kjer je delal kot specialist in vodja projektov. Med leti 2014 in 2018 je služil v vojski. Za svoj 20. rojstni dan je od očeta prejel svojo prvo parcelo – majhen travnik v Leuku, ki si ga je že dolgo želel. To je postalo izhodišče njegove kasnejše misije. Pričel je s pridobivanjem zemljišč brez obstoječega lastnika. Svoj rastoči portfelj nepremičnin opisuje kot temelj svojega 'zemljiškega imperija'. Do leta 2025 se je njegovo posestvo povečalo na 151 parcel v devetih švicarskih kantonih.