United z letom 2029 načrtuje vrnitev nadzvočnih potniških letal

Ameriška letalska družba United načrtuje vrnitev potovanj s potniškimi letali, hitrejšimi od zvoka. Prve potnike naj bi letala, ki jih razvija podjetje Boom, sprejela leta 2029. Kot napovedujejo, bo nadzvočno letalo skrajšalo polet med Londonom in New Yorkom na le tri ure in pol, iz San Francisca do Tokia pa na šest ur.

Ameriški letalski prevoznik bo kupil 15 nadzvočnih potniških letal, ki bodo prve potnike sprejeli leta 2029. Posel je ocenjen na tri milijarde dolarjev (2,47 milijarde evrov), eno letalo pa bo stalo 200 milijonov dolarjev (164 milijonov evrov). Po načrtih ameriškega prevoznika bo na letalu lahko sedelo 88 ljudi, pričakujejo pa, da bodo z letali bistveno zmanjšali čas potovanja med New Yorkom in Londonom ter Tokiom in San Franciscom. Nadzvočna potniška letala so se poslovila leta 2003, ko sta Air France in British Airways upokojila znameniti concorde. V podjetju Boom trdijo, da se bo čas potovanja med Londonom in New Yorkom prepolovil. Let naj bi trajal le tri ure in pol. Novo letalo Overture bo izdelalo podjetje Boom s sedežem v Denverju. Ti morajo sicer letalo še preizkusiti in preveriti, ali izpolnjuje vse varnostne standarde. Nadzvočno letalo sicer potuje s hitrostjo večjo od zvoka. Če običajno letalo doseže hitrost okoli 900 kilometrov na uro, bo Overture letel s hitrostjo več kot 1805 kilometrov na uro. Concorde FOTO: Shutterstock Glavni slabosti nadzvočnih letal sta sicer hrup in onesnaževanje. V podjetju Boom zatrjujejo, da ne bo njihovo letalo med vzletom, letenjem in pristankom nič glasnejše od drugih sodobnih potniških letal. Vprašanje je tudi, ali bodo tovrstna letala za prevoznike finančno vzdržna. Kljub izjemnim stroškov, ki so nastali pri razvoju concorda pred več kot 50 leti, je bilo letalo v zadnjih letih svojega obratovanja donosno za British Airways. A concorde je bil takrat dostopen le za bogate potnike, danes pa ti pogosteje posegajo po zasebnih poslovnih letalih, menijo poznavalci. V Boomu so sicer prepričani, da bodo njihova letala zanimiva za potnike, cene vozovnic pa naj bi bile primerljive s cenami v običajnem poslovnem razredu.